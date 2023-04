Bundesliga: un supporter de Schalke 04 décède pendant le match contre Leverkusen

Un supporter de Schalke 04 est décédé ce samedi pendant la rencontre opposant le club de la Ruhr au Bayer Leverkusen. Les deux clubs ont communiqué et adressé leurs condoléances aux proches de la victime à l'issue du match.

Le club de Schalke 04, 17e de Bundesliga, a annoncé ce samedi la mort de l'un de ses supporters à l'issue de la défaite 0-3 à domicile contre le Bayer Leverkusen : "Le football passe au second plan ces jours-ci. Un spectateur s'est éffondré dans le virage sud pendant le match. Malheureusement, toutes les tentatives de réanimation ont échoué. Nous envoyons nos sincères condoléances à la famille. Nos pensées sont avec toi."

Ce supporter aurait connu des problèmes cardiaques. Les secours se sont précipités, peu de temps avant le coup de sifflet final, pour tenter de le réanimer, en vain. Le club de Gelsenkirchen a souligné le respect des supporters des deux équipes qui ont fait preuve de calme et de silence pendant la rencontre.

Thomas Reis, entraîneur de Schalke 04, a appris le décès du supporter avant de se présenter en conférence de presse : "C'est difficile de dire quoi que ce soit après cette triste nouvelle. Il y a des choses bien plus importantes qu'un match de football. Mes condoléances vont à la famille et aux amis du défunt. Je leur donne toute ma force."

De son côté, le Bayer Leverkusen a également tenu à réagir à ce tragique événement : "Nos condoléances et nos pensées vont à la famille, aux amis et à toute la famille de Schalke 04. Aujourd'hui, le football n'est pas la chose la plus importante."

Xabi Alonso, entraîneur du Bayer, a également eu des mots en conférence de presse pour la victime : "Au nom de tout le Bayer Leverkusen, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille du fan décédé. Nous sommes vraiment désolés.