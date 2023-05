"Comment? Vous ne le savez pas encore?", l'agent de Nagelsmann raconte l'entourloupe du Bayern

L’un des conseillers de Julian Nagelsmann, Volker Struth, a retracé le fil des événements qui ont conduit au licenciement de l’entraîneur par le Bayern, des premières rumeurs à l’officialisation.

Deux mois après son licenciement, le départ surprise de Julian Nagelsmann, en pleine trêve internationale, continue d’alimenter les journaux sportifs allemands. Il faut dire que les circonstances de sa mise à l’écart sont encore entourées d’un épais voile de mystère. Le président du directoire du Bayern Munich Oliver Kahn, accusé d’avoir trahi Nagelsmann en lui assénant un coup de poignard dans le dos, s’est toujours défendu d’avoir porté atteinte à l’image du club en désacralisant la devise de l’institution bavaroise ("Mia san Mia") qui exprime la fraternité, l’entraide. Et ce, même si la nouvelle du licenciement de Nagelsmann avait semble-t-il fuité dès le 23 mars, avant que l’intéressé ne soit mis au courant des intentions du club à son égard, ce que confirme l’entourage du technicien allemand.

"Pourquoi ne viendriez-vous pas demain à Saebener Strasse ?"

"J'étais dans un restaurant à Cologne avec Carsten Maschmeyer (ndlr, riche homme d’affaires allemand), j'ai également rencontré l'acteur Jan-Josef Liefers ce soir-là, raconte Volker Struth, l’un des conseillers de Julian Nagelsmann, dans le podcast Phrasenmäher. Nous buvions une bouteille de vin lorsque j'ai reçu un appel d'un journaliste qui m'a dit : 'C'est allé vite avec Julian!'. Je lui ai répondu: "Que voulez-vous dire? Et il m'a répondu : 'Comment, vous ne le savez pas encore? Julian est parti et Tuchel est le nouvel entraîneur'."

Struth assure encore aujourd’hui qu’il n’était au courant de rien. Surpris devant l’avalanche de messages reçus en l’espace de quelques minutes, son premier réflexe a été de contacter Nagelsmann: "Il ne savait rien non plus et nous a posé une question du genre : 'vous vous moquez de moi?'"

L’ampleur des fuites dans la presse allemande est devenue si importante qu’elle a finalement poussé l’entourage de Nagelsmann à se renseigner à la source. "Sascha Breese (l'autre agent de Nagelsmann) a alors contacté Hasan Salihamidžić (le directeur sportif du Bayern Munich) et lui a demandé via WhatsApp : "Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir ?, rembobine Volker Struth. Puis l'appel est arrivé (de la part de Salihamidžić) : '"Pourquoi ne viendriez-vous pas demain à Saebener Strasse ?' C’est alors que nous avons compris qu’il se passait quelque chose." La presse allemande ne mentait pas. Le 24 mars, le Bayern Munich officialisait le départ de Julian Nagelsmann, révélant dans le même communiqué l’identité de son successeur, Thomas Tuchel.

Après avoir connu quelques difficultés à son arrivée, L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a certes redressé la situation, mais le titre en Bundesliga est loin d’être assuré, Dortmund ne comptant qu’un point de retard à deux journées de la fin. Le club allemand a en plus été sorti prématurément de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions, une double désillusion vécue sous les ordres de Thomas Tuchel, qui pourrait connaître la première saison blanche du club depuis 2012. Quant à Julian Nagelsmann, un temps annoncé du côté de Chelsea, le jeune entraîneur allemand est toujours en quête d’un banc pour la saison prochaine.