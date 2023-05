Mercato: Tottenham fait le forcing pour faire venir Nagelsmann

Toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur, Tottenham multiplie les échanges avec Julian Nagelsmann, selon les informations de Sky Sports. Mais le technicien allemand souhaite prendre le temps de la réflexion.

Le poste l’intéresse, mais il ne veut surtout pas se précipiter. Selon les informations de Sky Allemagne, les discussions se poursuivent entre Julian Nagelsmann et Tottenham. En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, les Spurs rêvent de le convaincre de s’engager cet été. Démis de ses fonctions par le Bayern Munich le 24 mars dernier, Nagelsmann aurait pu rebondir à Chelsea.

>> Toutes les infos en direct

Nagelsmann veut des garanties

Cité parmi les favoris pour succéder à Graham Potter début avril, il a décliné la proposition et ne s’est pas entendu avec les dirigeants des Blues, qui auraient finalement jeté leur dévolu sur Mauricio Pochettino. Nagelsmann, lui, pourrait dire oui à Tottenham, même si aucun accord n’a pour le moment été trouvé. Dans ce dossier, il faut aussi s’entendre avec le Bayern, qui exige des frais de transfert.

Concrètement, les Munichois auraient intégré une clause selon laquelle toute équipe qui souhaite recruter le technicien de 35 ans devra d’abord payer un certain montant au club bavarois. Nagelsmann, lui, attend d’en savoir plus sur le projet de Daniel Levy, et la surface financière dont disposera Tottenham lors du mercato pour se renforcer. Battus le week-end dernier par Liverpool (4-3), les hommes de Ryan Mason occupent la 7e place de la Premier League avant la réception de Crystal Palace ce samedi (16h).