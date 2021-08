Coupe d'Allemagne: Wolfsburg disqualifié après avoir effectué trop de remplacements

Vainqueur 3-1 contre une formation de D4 le 8 août dernier, lors du premier tour de la coupe d'Allemagne, Wolfsburg a vu son succès annulé et a été disqualifié par la Fédération allemande de football. En cause : le trop grand nombre de remplacements effectué par son nouveau manager, Mark van Bommel.

C'est une erreur qui coûte cher. Pour sa première sur le banc de Wolfsburg, le 8 août dernier lors du premier tour de la coupe d'Allemagne face au club de D4 de Preussen Münster, Mark van Bommel et son staff se sont rendus coupables d'un mauvais jugement qui a coûté la disqualification du club de Bundesliga.

Un sixième remplacement synonyme d'éviction pour Wolfsburg

Pourtant vainqueurs 3-1 après prolongation, les pensionnaires de l'élite ont eu le tort de procéder à un sixième remplacement, alors que seuls cinq sont autorisés. L'entrée d'Admir Mehmedi à la place de Maximilian Philipp a fait basculer les choses.

Et lundi soir, la Fédération allemande de football a annoncé avoir retenu le recours déposé par l'équipe de D4, estimant par la voix de son vice-président des sports Stephan Oberholz que "les clubs sont eux-mêmes responsables de leur remplacements. L'une de leurs tâches fondamentales est de s'informer des possibilités d'effectuer des changements et d'agir en conséquence. Wolfsburg a violé ce devoir et commis une erreur de manière imprudente et évitable, en effectuant un sixième remplacement illégal."

En conséquence, Wolfsburg est éjecté de la coupe et un résultat de 2-0 a été attribué en faveur de Preussen Münster.

Les loups n'ont pas dit leur dernier mot. Le directeur exécutif du club, Tim Schumacher, a expliqué qu'il n'était "pas d'accord avec la décision" et que le board allait "vérifier les options légales". Wolfsburg dispose en effet de 24 heures pour déposer un recours.