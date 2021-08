Bayern Munich: opéré du genou après l'Euro, Lucas Hernandez a retouché le ballon

Opéré du genou gauche après l’Euro disputé avec l’équipe de France, Lucas Hernandez se rapproche d’un retour à la compétition. Le défenseur du Bayern Munich vient de reprendre l'entraînement avec ballon, a expliqué ce lundi son coach Julian Nagelsmann.

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich et l’équipe de France. Absent des terrains depuis la phase de groupes de l’Euro et le nul des Bleus contre le Portugal (2-2), Lucas Hernandez a retrouvé le chemin de l’entraînement. Le défenseur de 25 ans avait été opéré du ménisque après la compétition continentale, qu’il avait débutée avec une douleur au genou gauche. Son nouvel entraîneur en club, Julian Nagelsmann, a donné deses nouvelles ce lundi en conférence de presse.

"Il aura besoin de temps"

"Lucas reprend l’entraînement avec le ballon aujourd’hui, il doit se rattraper un peu physiquement, a expliqué Nagelsmann. Je déteste faire des prédictions. Bien sûr, nous serions heureux qu’il revienne le plus vite possible, mais il a aussi besoin de temps." Sur le flanc depuis son opération chirurgicale, Lucas Hernandez a déjà manqué la préparation estivale du club bavarois, ainsi que la première journée de Bundesliga (1-1 contre le Borussia Mönchengladbach). Il devra patienter encore avant de réintégrer le groupe, et de pouvoir postuler à une place dans le onze.

Cette saison, l’international français (28 sélections) doit faire face à une forte concurrence dans son secteur de jeu, lui qui est destiné à évoluer en défense centrale avec le club trente-et-une fois champion d’Allemagne. Avec la présence de Niklas Süle, Dayot Upamecano (arrivé de Leipzig) et l’ancien Parisien Tanguy Kouassi.