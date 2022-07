Dortmund: atteint d’une tumeur aux testicules, Haller promet de "revenir plus fort"

Sébastien Haller a publié un message sur les réseaux, ce mardi, au lendemain de l’annonce de sa tumeur aux testicules. Le nouvel attaquant de Dortmund, âgé de 28 ans, se dit touché par les nombreux messages de soutien qu’il a reçus et souhaite se concentrer sur son rétablissement.

De la gratitude et de l’espoir. Sébastien Haller a publié ce mardi un message afin de remercier les nombreuses personnes qui lui ont témoigné du soutien ces dernières heures. Le nouvel attaquant de Dortmund vient d’apprendre qu’il souffrait d’une tumeur aux testicules. Le Borussia l’a annoncé lundi soir dans un communiqué.

"Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. J'ai été très ému de voir ces belles réactions et j'ai même l'impression de ne pas mériter autant. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort", a écrit le buteur de 28 ans, transféré cet été de l’Ajax Amsterdam.

Après avoir cédé Erling Haaland à Manchester City, Dortmund a enrôlé Sébastien Haller afin de prendre sa succession à la pointe de l'attaque. Recruté pour 31 millions d'euros, l'international ivoirien (15 sélections, 4 buts) va maintenant devoir observer une période de soins et de repos. Un gros coup dur pour le natif de Ris-Orangis (au sud de Paris), qui a quitté le stage de pré-saison en Suisse pour retourner en Allemagne.

Le foot mondial à son chevet

L'annonce de son cancer a entraîné une vive émotion dans le monde du football. Plusieurs de ses anciens partenaires ont posté des messages à son attention sur les réseaux, à l'image de Declan Rice, le capitaine de West Ham. L'Ajax, Auxerre, Utrecht ou l'Eintracht Francfort, ses anciens clubs, ont également réagi. Tout comme de nombreuses autres équipes et certaines stars du ballon rond, comme Luka Modric.

Haller "s'était plaint d'une gêne après l'entraînement de lundi matin, a expliqué le Borussia dans son communiqué. Dans le cadre d'examens médicaux intensifs, une tumeur a finalement été découverte dans les testicules au cours de la journée. Des examens complémentaires seront effectués dans un centre médical spécialisé au cours des prochains jours."