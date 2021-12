Dortmund-Bayern: une plainte déposée contre Bellingham pour "diffamation" envers l'arbitre

Après la défaite du Borussia Dortmund face au Bayern Munich samedi (2-3), Jude Bellingham s'en était pris à l'arbitre qu'il a accusé de corruption. Ce lundi, la Fédération allemande de football a ouvert une enquête sur les propos du milieu anglais du Borussia, qui pourrait également faire l'objet de poursuites pénales après une plainte déposée ce week-end.

Jude Bellingham n'est pas simplement l'un des plus grands espoirs du football mondial, le prodige anglais de 18 ans du Borussia Dortmund fait également partie de ces joueurs dont le franc-parler leur joue parfois des tours. Samedi, passablement énervé par le scénario de la défaite de son équipe face au Bayern Munich (2-3) dans le 105e "Klassiker" de l'histoire de la Bundesliga, Bellingham s'en est pris ouvertement à l'arbitre.

"Si vous regardez un grand nombre de décisions durant la partie... Qu'est-ce qu'on peut attendre si vous donnez à un arbitre qui a truqué des matchs dans le passé la rencontre la plus importante d'Allemagne?", avait-il lancé au micro de la chaîne norvégienne Viaplay. Des propos qui sont loin d'être passés inaperçus outre-Rhin.

Le superviseur des arbitres porte plainte

Ce lundi, la commission de discipline de la Fédération allemande de football (DFB) a ouvert une enquête à l'encontre de Bellingham et pourrait le sanctionner dans les prochains jours. Mais le milieu de 18 ans n'est pas simplement dans le viseur de la DFB. Il pourrait également faire l'objet de poursuites pénales, comme l'a annoncé le quotidien allemand Bild.

Le superviseur des arbitres en Allemagne, Marco Haase, aurait déposé une plainte contre Bellingham pour "calomnie" et "diffamation" à l'encontre de l'arbitre de Dortmund-Bayern, Felix Zwayer. Ce dernier avait été mêlé en 2005 au plus gros scandale de matchs truqués du football allemand. L'arbitre aurait accepté 300 euros pour influer sur le cours d'une rencontre.

Marco Rose expulsé pendant le match

Suspendu six mois en 2006, Zwayer a progressivement été réintégré au football allemand, mais ne fait toujours pas l'unanimité outre-Rhin. La réputation qui le précède a donc poussé Bellingham à tenir ses propos à l'issue du Klassiker. Après la plainte déposée par Haase, le procureur de Dortmund va décider de la tenue de poursuites, ou non, à l'encontre du milieu de terrain anglais.

Pris pour cible de toutes parts, Bellingham a reçu le soutien de Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund: "Il a 18 ans et il a pris la parole après un match très chaud et plein d'émotions, on va le soutenir". Lors de cette rencontre, où le but sur un penalty litigieux de Robert Lewandowski et un penalty oublié pour le Borussia en seconde période auront soulevé des doutes, Marco Rose, entraîneur de Dortmund, a été expulsé.