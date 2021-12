Bundesliga: Lewandowski plus fort que Haaland, le Bayern croque Dortmund

Le duel entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’est achevé sur une victoire des Bavarois (2-3) lors de la 14e journée de Bundesliga. Au terme d’un match intense et spectaculaire, Robert Lewandowski a signé un doublé et fait mieux que Erling Haaland, buteur malheureux.

Le Bayern était plus que jamais en danger ce samedi lors de son voyage à Dortmund. Leader avec un point d’avance, le Bayern a dû batailler pour conserver sa première place après un Klassiker qui a tenu toutes ses promesses.

Au terme d’un duel spectaculaire entre les deux meilleures équipes de Bundesliga, le club bavarois a signé une victoire importante (2-3) ce samedi au Signal Iduna Park. Mieux, grâce à précieux succès, le Bayern creuse l’écart et possède désormais quatre longueurs d’avance sur le BVB en tête de la Bundesliga au terme de cette 14e journée.

Lewandowski et Coman profitent des cadeaux du BVB

Privé d’un Ballon d’or qui lui tendait les bras, Robert Lewandowski a rappelé à tous les observateurs du monde entier quel joueur incroyable il était. Après un but rapide de Julian Brandt, servi par le virevoltant Jude Belligham, pour lancer cette affiche entre le Bayern et Dortmund, le Polonais a pris les choses en main.

Après une énorme erreur de relance de Mats Hummels dans le rond central, Robert Lewandowski a bénéficié du gros pressing de Thomas Muller pour égaliser d’une jolie frappe (1-1, 9e) sur l’un de ses premiers ballons du match. Un peu moins en vue pour la suite de la première période, l’attaquant de 33 ans a finalement pressé les défenseurs du BVB et poussé Raphaël Guerreiro à dégager sur… Mats Hummels. Le Français Kingsley Coman a récupéré et permis au club bavarois de prendre les devants (1-2, 44e).

L’enroulé de Haaland n’a pas suffi

Impressionnant contre Wolfsburg pour son retour de blessure le week-end dernier, Erling Haaland a lui aussi marqué ce samedi dans le Klassiker. Sur une intervention ratée de Dayot Upamecano, le Norvégien a eu droit à un second caviar de Jude Bellignham pour inscrire son quinzième pion de la saison en 12 apparitions toutes compétitions confondues. La frappe de l’ancien de Salzburg, un amour d’enroulé en première intention est un petit bijou (2-2, 48e).

Les supporters du club de la Ruhr regretteront l’absence de leur star pendant plusieurs semaines, une blessure qui leur a probablement coûté la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Brandt et Dortmund groggys, Lewandowski décisif

Malgré un gros rythme impulsé par Dortmund, le Bayern et ses cinq joueurs français (Upamecano, Hernandez, Pavard, Tolisso et Coman) a tenu bon avant de voir le match basculer en deux actions. La première a donné lieu à une grosse inquiétude après un choc tête contre tête entre Dayot Upamecano et Julian Brandt.

Si l’international tricolore a rapidement bougé, l’Allemand est resté immobile pendant quelques instants alors que tous les autres joueurs réclamaient l’intervention rapide des soigneurs. Le milieu offensif a finalement quitté la pelouse sur une civière et devra suivre un protocole commotion.

La seconde action déterminante de ce match est arrivée quelques minutes après la première. Sur un corner anodin, Mats Hummels n’a pas résisté à la puissance de Thomas Muller dans un duel aérien. Après utilisation de la vidéo, l’arbitre central a sifflé un penalty que beaucoup jugeront litigieux pour une main en apparence bien involontaire du défenseur central. Avec petit saut de cabri et une vaine déviation de Gregor Kobel, Robert Lewandowski a transformé et signé un doublé.

Avec cette 27e réalisation du Polonais cette saison, le Bayern a décroché une victoire importante sur le terrain de Dortmund, non sans un gros raté de Corentin Tolisso à longue distance et face au but vide dans les dernières secondes. A défaut de Ballon d’or, Robert Lewandowski a confirmé son statut de meilleur buteur du monde en offrant ce Klassiker au Bayern. Une habitude pour celui qui a désormais inscrit huit buts lors des quatre ultimes duels entre les deux clubs allemands.