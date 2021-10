Dortmund: Erling Haaland absent pour plusieurs semaines

Alors qu’il avait déjà été absent trois matchs il y a quelques semaines, Erling Haaland va encore manquer plusieurs rencontres. En conférence de presse, son entraineur Marco Rose a révélé que le buteur norvégien était de nouveau blessé et ne sera pas présent "pendant plusieurs semaines".

Double buteur contre Mayence le week-end dernier pour son retour à la compétition, Erling Haaland (21 ans) va de nouveau manquer plusieurs matchs. En conférence de presse, son entraineur Marco Rose a déclaré que le buteur sera absent plusieurs semaines. Une blessure à la hanche est à l’origine de cette indisponibilité: "Erling Haaland ne jouera pas et sera absent pendant quelques semaines à cause d’une blessure aux fléchisseurs de la hanche", a déclaré le coach de l’actuel deuxième du championnat.

Cette nouvelle est un terrible coup dur pour le Borussia Dortmund qui après une défaite cuisante en Ligue des champions cette semaine face à l’Ajax Amsterdam (4-0) va devoir aborder une partie de la saison sans son meilleur joueur qui comptabilise 49 buts en 49 matchs de Bundesliga depuis son arrivée en Allemagne.

"Je reviendrai plus fort"

Via un post publié sur Instagram, l’attaquant de 21 ans a laissé un message à ses fans pour les informer de son indisponibilité, tout en se disant concentré sur sa guérison: "Il est temps de me concentrer sur ma récupération. Je reviendrai plus fort", a-t-il déclaré.

Pendant un certain temps, le Borussia Dortmund devra donc se reposer sur Donyell Malen (22 ans) qui sera surement positionné à la pointe de l’attaque. À noter que le Néerlandais n’a toujours pas inscrit le moindre but en huit matchs de Bundesliga avec son nouveau club.