Chelsea: un duo Lukaku-Haaland? Tuchel ne dit pas non

Avec une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros l’été prochain, Erling Haaland voit l’Europe entière songer à des contacts avec son entourage. Déjà intéressé par le buteur norvégien lors du dernier mercato, Chelsea pourrait retenter sa chance malgré la présence de Romelu Lukaku.

Et si Chelsea s’autorisait une nouvelle folie en attaque? Après avoir arraché Romelu Lukaku (28 ans) à l’Inter Milan pour plus de 100 millions d'euros l'été dernier, les Blues pourraient retenter leur chance dans le dossier Erling Haaland (21 ans). Déjà intéressés l’été dernier par le buteur aux neuf buts en six matchs de Bundesliga, les Londoniens s’étaient heurtés aux demandes colossales du Borussia Dortmund pour son goleador.

A l’été 2022, la clause libératoire du Norvégien estimée à 75 millions d'euros prendra effet, ce qui ne laisserait pas insensible le leader de Premier League. Durant un entretien accordé à Sport Bild, Thomas Tuchel a admis qu’il ne voyait "aucun problème" à l’idée de voir le buteur belge former un duo avec Haaland. Une association qui aurait tout pour faire trembler les défenses d’Europe.

"Nous parlons régulièrement de lui car c’est un joueur fantastique"

Si un futur transfert à Chelsea est une possibilité, Thomas Tuchel a déjà entamé l’opération séduction en louant les qualités du Norvégien, qu’il apprécie beaucoup: "Bien sûr, nous parlons régulièrement de lui car c’est un joueur fantastique et un cadre à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions", a-t-il déclaré.

L’entraineur allemand est également revenu sur la tentative des Blues de s’attacher les services d’Haaland l’été dernier. Une opération qui n’a jamais abouti en raison des fortes demandes du Borussia Dortmund: "Nous avons parlé de Haaland à quelques reprises dans la fenêtre de transferts. Cela semblait irréaliste et impossible à faire", a-t-il admis. En plus de Chelsea, des clubs comme Manchester City, le Real Madrid et le PSG ont déjà fait part de leur intérêt dans ce dossier, qui devrait être la principale saga du prochain mercato estival.