Dortmund: Haaland pourrait ne pas rejouer avant 2022, selon son père

Erling Haaland, touché à la hanche depuis deux semaines, pourrait ne plus rejouer en 2021 selon son père qui prédit un retour à la compétition en 2022 pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Erling Haaland (21 ans) a peut-être joué son dernier match en 2021, le 19 octobre dernier lors de la défaite sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Depuis, l’attaquant norvégien s’est blessé à la hanche et pourrait ne plus rejouer de l’année. C’est ce que craint son père, Alf-Inge Haaland. Interrogé par la chaîne norvégienne TV2 mercredi avant le match entre Dortmund et l’Ajax (1-3), il s’est montré très prudent sur une date de retour.

"Ce sera du bonus s’il peut jouer quelques matchs avant Noël"

"Je ne sais pas, a-t-il confié. Ce sera du bonus s’il peut jouer quelques matchs avant Noël, mais c'est assez incertain." Haaland pourrait donc en avoir déjà fini avec une année encore riche en buts avec 43 réalisations et dix passes décisives.



Malgré cette absence qui risque de durer, son père se montre optimiste sur le processus de guérison de son fils. "Ça se passe relativement bien, mais il va être absent un moment, a-t-il souligné. Nous devons juste prendre au jour le jour et voir s'il y a une amélioration." Mercredi, Haaland a assisté à la défaite de son équipe depuis les tribunes, depuis lesquelles il a posté des vidéos du mur jaune.

"Quand tu es blessé, il n'y a rien de bon, ajoute son père. Vous voulez jouer tous les matchs. La Ligue des champions et les matchs internationaux sont spéciaux. C'est ennuyeux. Vous n’êtes pas blessé l’été lorsque vous avez du temps libre, cela se produit généralement lorsque vous jouez. Il ne peut qu'en tirer des leçons et espérer qu'il reviendra plus fort. Erling doit juste bien s'entraîner. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. C'est juste un travail difficile. Pour Erling, il s'agit de revenir le plus fort possible quand il sera prêt."