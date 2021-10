Dortmund: le retour d'Haaland espéré avant la fin de l’année

Ecarté des terrains à cause d’une blessure à la hanche, Erling Haaland ne fera pas son retour avant plusieurs semaines. Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a fait savoir ce samedi qu’il espérait un retour du buteur avant la fin de l’année.

Avec ses neuf buts en six matchs de Bundesliga, Erling Haaland (21 ans) est toujours aussi indispensable au Borussia Dortmund. Mais le club allemand doit évoluer depuis trois rencontres sans son buteur vedette qui, à cause d’une blessure à la hanche, est éloigné des terrains pour quelques temps.

Ce samedi, le directeur sportif Michael Zorc s’est montré évasif sur une date de retour du Norvégien, tout en espérant un retour avant la fin de l’année: "Il est trop tôt pour déterminer une date précise (de retour) mais nous espérons qu’il pourra rejouer cette année. Cela prendra encore plusieurs semaines."

Malgré l’absence de son meilleur joueur, le Borussia est deuxième du classement avec seulement un point de retard sur le Bayern Munich. Le BvB reste aussi sur deux victoires consécutives, dont un ce samedi face au FC Cologne (2-0).

Haaland: "Je reviendrai plus fort"

Si la date de reprise de l’attaquant reste incertaine, Erling Haaland s’était montré déterminé, dans son message posté sur Instagram pour revenir assez vite à son meilleur niveau après ce pépin physique: "Il est temps de me concentrer sur ma récupération. Je reviendrai plus fort." Convoité par tous les plus grands clubs européens, le Norvégien vit potentiellement sa dernière saison à Dortmund, d’autant que sa clause libératoire de 75 millions d'euros entrera en vigueur l’été prochain.