Dortmund: le choix fort de Marco Reus, qui abandonne le brassard de capitaine

Marco Reus a annoncé jeudi qu'il ne portera plus le brassard de capitaine du Borussia Dortmund. A 34 ans, la légende du club de la Ruhr en a informé son entraîneur et ses dirigeants.

Le geste est suffisament rare pour être noté mais venant de Marco Reus ce n'est peut-être pas si surprenant. Véritable icône du Borussia Dortmund, l'Allemand de 34 ans vient de prolonger son contrat d'une saison jusqu'en 2024 mais ne sera plus le capitaine de l'équipe. Après avoir raté de peu le titre en Bundesliga, le Bayern l'a emporté à la différence de buts devant le BVB, le milieu offensif a décidé qu'il était temps de passer le relais.

"Chers supporters du BVB, c'est très important pour moi de vous partager quelque chose de personnel, a indiqué Marco Reus ce jeudi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club allemand. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant les vacances et j'ai décidé de passer le brassard de capitaine."

>> Le meilleur de la Bundesliga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Aucune justification de la part de Reus

Formé au Borussia Dortmund et revenu en 2012 après un passage à Mönchengladbach, Marco Reus a depuis disputé 387 matchs officiels avec le club de la Ruhr dont 31 lors de la saison 2022-2023. Toujours aussi important dans l'effectif du BVB malgré quelques pépins physiques, l'Allemand n'a pas expliqué pourquoi il abandonnait le capitanat pour la saison à venir.

"J'ai informé Edin Terzic et Sebastian Kehl de cette décision mercredi. J'ai été autorisé à porter avec fierté et honneur ce brassard pendant cinq ans, a également enchaîné l'international allemand au 48 sélections. Merci pour tout votre soutien pendant ces années. Je souhaite à Sebastian et Edin de trouver un très bon successeur. Et je suis certains qu'ils vont réussir."

L'exprimenté Mats Hummels (34 ans), habituel suppléant pour le capitanat, constituerait un choix logique pour remplacer Marco Reus. A moins que l'entraîneur et le directeur sportif du Borussia ne décident de lancer un nouveau cycle avec un autre cadre de l'équipe comme le gardien Gregor Kobel, Julian Brandt ou encore Emre Can.