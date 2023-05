Mercato: Hummels prolonge d'un an avec le Borussia Dortmund

A trois jours du match décisif pour le titre en Bundesliga contre Mayence, le Borussia Dortmund a annoncé ce mercredi la prolongation de son vice-capitaine Mats Hummels. Le défenseur disputera ainsi l'an prochain une 14e saison au club.

L'aventure entre Mats Hummels et le Borussia Dortmund continue. Le défenseur de 34 ans, champion du monde avec l'Allemagne en 2014, a prolongé mercredi son contrat avec le BVB d'une saison jusqu'à l'été 2024, et disputera ainsi sa 14e saison avec les Jaune et Noir.



"Chacun sait combien je prends du plaisir à jouer au Signal Iduna Park devant nos supporters. La décision n'a pas été facile à prendre. Ça a été un long processus, peser le pour et le contre. Maintenant, à la fin de la saison, je peux le dire: j'ai encore vraiment envie pour une nouvelle saison", a expliqué Mats Hummels, cité dans le communiqué du Borussia Dortmund.

Un troisième titre en Bundesliga avec le Borussia ce week-end?

Prêté par le Bayern à Dortmund en janvier 2008, Hummels a signé 18 mois plus tard à l'été 2009, évoluant jusqu'à l'été 2016 dans la Ruhr, avant de repartir trois saisons en Bavière (2016-19), puis de revenir au BVB à l'été 2019. Avec Dortmund, il a remporté à deux reprises la Bundesliga (2011 et 2012), et la Coupe d'Allemagne (2012, 2021). Il a aussi disputé et perdu la finale de la Ligue des champions 100% allemande contre le Bayern à Wembley en 2013.



En tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison, Hummels peut ajouter un sixième titre de champion d'Allemagne à son palmarès samedi, en cas de victoire contre Mayence, lui qui en compte trois avec le Bayern Munich. Vice-capitaine de Dortmund derrière Marco Reus, il a perdu sa place de titulaire en défense centrale en cours de saison au Borussia, avant de la regagner sur les derniers matches, palliant la blessure de Nico Schlotterbeck.



Titulaire de la défense centrale allemande championne du monde en 2014 aux côtés de Jérôme Boateng, Hummels n'a plus été appelé en sélection depuis l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de la sélection. Sa dernière cape remonte au huitième de finale de l'Euro 2021 perdu contre l'Angleterre.