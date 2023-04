Dortmund: "Westfalenstadion, pour toujours", le tifo qui ne passe pas auprès de Signal Iduna

La compagnie d'assurance allemande Signal Iduna, qui détient les droits de Naming du stade de Dortmund baptisé Signal Iduna Park depuis 2005, n'a pas apprécié un tifo confectionné par les supporters du Borussia Dortmund.

"Le Signal Iduna Park n’est pas seulement le plus grand stade de football en Allemagne. C’est un foyer pour tous ceux qui veillent les uns sur les autres. En tant que partenaire fier, nous soutenons le BVB et tous ses fans." Sauf quand ces derniers exaltent la mémoire de l’ancien Westfalenstadion sur un tifo déployé dans la ruche géante de la Südtribüne: "Pour toujours."

Le fameux tifo qui a provoqué l'ire de Signal Iduna © @IconSport

C’était il y a quinze jours, avant le match contre l’Union Berlin, mais la compagnie d’assurance Signal Iduna a encore du mal à digérer cette démonstration vécue comme un affront. "Pour nous, c’était une grosse contrariété", reconnaît son directeur général Ulrich Leitermann dans une interview accordée à Ruhr Nachrichten.

Quand les intérêts économiques se heurtent à la mémoire des supporters

Officiellement, le stade du Borussia Dortmund se nomme bien le Signal Iduna Park. Il a été rebaptisé ainsi en 2005 après la signature d’un contrat de naming qui rapporte gros au club. Le partenariat a depuis été renouvelé jusqu’en 2031 - pour un montant évalué à 100 millions d’euros -, marquant ainsi un nouveau chapitre dans cette longue et fructueuse collaboration qui dure depuis près d’un demi-siècle (Signal Iduna est sponsor depuis 1974), d’où la colère d’Ulrich Leitermann.

"Pour moi, c’est inacceptable, compte tenu du fait que nous soutenons ce club depuis longtemps et que nous l’avons également soutenu lorsque d’autres ne voulaient pas donner un centime de plus", peste l’homme d’affaires. Ce dernier s'est montré particulièrement contrarié par l'impact médiatique de cette affaire. Il s'agit d'un "grave revers (...) parce que cette représentation crée aussi des images dans l'esprit des gens". Déclaré "persona non grata" par une poignée de supporters du BVB sur les réseaux sociaux, Ulrich Leitermann peut s'attendre à revoir le tifo dès samedi (18h30) contre l'Eintracht Francfort.