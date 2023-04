Bayern-Dortmund: l'énormissime bourde du gardien du Borussia sur un très long ballon d'Upamecano

Dayot Upamecano a profité d'une erreur incroyable de Kobel dans les cages du Borussia pour ouvrir le score en faveur du Bayern ce samedi, dans le Klassiker de la 26e journée de Bundesliga contre Dortmund. Un geste symbole d'une entame catastrophique.

Dayot Upamecano ne pensait sans doute pas ouvrir le score de la sorte. Gregor Kobel non plus. Le gardien a signé l'une des boulettes de l'année dans le plus grand match du championnat ce samedi, le Klassiker entre le Bayern et Dortmund. Même pas besoin d'effet Thomas Tuchel - arrivé il y a quelques jours et qui connaît là son premier match sur le banc munichois - pour ouvrir le score. Un but attribué finalement à Kobel lui-même.

La grosse boulette de Kobel dans le Klassiker, 1er avril 2023 © Capture écran BeIN

Sur un très long ballon d'Upamecano, qui semblait chercher dans la profondeur un de ses coéquipers, le gardien du Borussia a totalement raté sa sortie, en tentant de frapper le ballon... sans y parvenir. Leroy Sané, auteur d'un très bon appel, arrivait alors face à lui. Se craignant sans doute hors jeu, l'ancien joueur de Manchester City a accompagné le mouvement du ballon sans le toucher, laissant filer au but (13e minute).

Müller renforce le scénario cauchemar

Une ouverture du score cauchemardesque... qui n'était qu'un début. Car derrière, le Bayern a fait exploser son adversaire en quelques minutes seulement. Thomas Müller a accentué le cauchemar en s'offrant un doublé, avec des buts à la 18e et à la 23e. Kobel n'est d'ailleurs pas exempt de tout reproche sur le deuxième.