La belle histoire du meilleur ami de Mané, recruté par le Bayern

Amis de longue date depuis leur passage à Génération Foot, au Sénégal, Sadio Mané et Désiré Segbé Azankpo sont à nouveau réunis au Bayern Munich. L’attaquant international béninois qui accompagnait la star sénégalaise pour ses premiers pas en Bavière a convaincu le club allemand qui lui a fait signer un contrat de deux ans avec la réserve.

Inséparables. Les suiveurs du Bayern Munich ont remarqué que Sadio Mané était toujours accompagné de son meilleur ami. Désiré Segbé Azankpo, 29 ans, attaquant international béninois et l’attaquant sénégalais se connaissent depuis leur passage à Génération Foot au Sénégal. Après une expérience au FC Metz, leurs trajectoires ont suivi des directions opposées. Sadio Mané a grandi vers les sommets tandis que Segbé Azankpo, plombé par une grave blessure chez les Grenats, a poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs en France en Ligue 2 (Dunkerque) ou à l’échelon inférieur et à l’étranger (Luxembourg, Slovaquie, Angleterre, Roumanie).

Sans club depuis la reprise, il a rejoint Sadio Mané à Munich. Les deux hommes ont pris l’habitude de faire le trajet ensemble chaque matin jusqu’au centre d’entraînement avant que le Béninois ne fasse demi-tour, laissant son ami avec ses partenaires. La donne a changé ces dernières semaines.

Comme le rapporte Bild, Désiré Segbé Azankpo est désormais autorisé à entrer dans le centre d’entraînement. Et pour cause. Grâce à l’appui de son ami, il a fait un test pendant deux semaines. Et grâce à son talent, il a réussi à convaincre le Bayern de lui donner sa chance. L’Ecureuil a signé dimanche un contrat avec le géant Bavarois jusqu’en 2024. Il évoluera dans l’équipe réserve entraînée par l’ex-joueur du Bayern Martin Demichelis. "Nouveau challenge pendant deux ans", a écrit Désiré Segbé Azankpo sur son compte Instagram. Et d’ajouter: "Heureux et fier de faire partie de ce club incroyable."