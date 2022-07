Bayern-Leipzig: comment Olmo a piégé Lucas Hernandez pour obtenir un coup franc

Le Bayern Munich a remporté la Supercoupe d’Allemagne face à Leipzig (5-3) samedi à la Red Bull Arena. Un match marqué par un coup de malice original et réussi de Dani Olmo sur Lucas Hernandez dans le temps additionnel.

Malin, Dani Olmo. L’international espagnol a été l’un des principaux acteurs d’une Supercoupe d’Allemagne spectaculaire entre le Bayern et Leipzig (5-3), samedi à la Red Bull Arena. Le joueur de 24 ans ne s’est pas contenté de relancer le suspense en inscrivant en toute fin de match le troisième but du RBL, plus mené alors que 4-3 (89e). Dans le temps additionnel, tandis que son équipe pousse pour égaliser, il a trouvé une façon originale de récupérer la possession du ballon.

L'incompréhension de Lucas Hernandez

Alors qu’Alphonso Davies se fait soigner sur le bord de la touche, provoquant un arrêt de jeu (et la colère des fans de Leipzig), Dani Olmo rend le ballon aux Bavarois en le mettant en touche. C’est du moins ce que pense Lucas Hernandez…

Car si l’Espagnol place volontairement le ballon à la limite de l'aire de jeu, il prend soin de le stopper sur la ligne, sous les yeux de l’arbitre assistant. Le ballon reste donc en jeu… Pas pour le champion du monde français qui s’en empare pour exécuter la touche. L’arbitre lève alors son drapeau et signal une faute de main du gaucher. Au vu de leurs regards interloqués, ni Lucas Hernandez, ni Kinglsey Coman, placé à ses côtés, ne semblent comprendre cette décision. Dani Olmo, lui, a réussi son coup… Même si ce sont ses deux adversaires qui soulèveront le trophée quelques minutes plus tard.