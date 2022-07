Bayern: un joli gâteau pour Mané après son titre de meilleur joueur africain

Le Bayern Munich a dignement fêté ce mardi le titre de meilleur joueur africain de la saison remporté par Sadio Mané en lui réservant un chaleureux accueil et un joli gâteau.

Sadio Mané a fêté ses 30 ans le 10 avril dernier mais cela n'a pas empêché le Bayern de lui offrir un beau gâteau ce mardi. Une pâtisserie destinée à célébrer son récent titre de joueur africain de l'année. Tout juste recruté par le club bavarois, l'attaquant sénégalais n'aura pas mis longtemps avant d'y être intégré par les dirigeants et le reste de l'effectif.

Arrivé en provenance de Liverpool au début de l'été, l'ancien joueur de Metz et Southampton aura notamment la lourde charge de faire oublier Robert Lewandowski, parti à Barcelone.

Kahn salue l'exploit "historique et génial" de Mané

Autorisé à quitter le stage du Bayern aux Etats-Unis pour se rendre à la cérémonie de la Confédération africaine de football (CAF), Sadio Mané a remporté la prestigieuse récompense devant son ex-partenaire d'attaque à Liverpool et finaliste malheureux de la CAN, l'Egyptien Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy.

"Un accueil approprié pour le footballeur africain de l'année! Gagner ce titre une fois est vraiment exceptionnel. Mais le gagner deux fois, c'est historique et génial, s'est enthousiasmé le pourtant théseux président Oliver Kahn via un message posté sur les réseaux sociaux. Tu peux en être fier et nous sommes fiers de toi, cher Sadio!"

Auteur d'un but et d'une passe décisive lors du premier match amical victorieux des Bavarois contre le DC United (6-2), Sadio Mané n'a ensuite pas pris part à la défaite contre Manchester City (0-1) outre-Atlantique. Un revers qui n'a pas ôté le sourire à ses coéquipiers au moment de le féliciter chaleureusement.

Sauf surprise, Sadio Mané devrait être disponible pour le premier match de la saison 2022-2023, le 30 juillet, contre Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Un duel face aux partenaires de Christopher Nkunku où le Bayern aura bien besoin de sa star sénégalaise.