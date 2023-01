Le Bayern Munich trébuche encore en Bundesliga, à trois semaines du PSG

Le Bayern Munich n'a pas réussi à s'imposer contre le FC Cologne (1-1), ce mardi soir en Bundesliga. Il s'agit du deuxième nul de suite pour le club bavarois, qui n'a pas encore retrouvé le chemin de la victoire depuis la fin de la Coupe du monde.

À trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain prévu le 14 février, le Bayern Munich est en proie au doute. Le club bavarois a concédé un décevant nul à domicile 1-1 contre le FC Cologne, mardi soir pour le compte de la 17e journée de Bundesliga. Il avait déjà été tenu en échec sur le même score par le RB Leipzig lors du week-end précédent pour la reprise du championnat allemand après deux mois de trêve.

Le Bayern a été cueilli à froid dès la 4e minute par l'international tunisien Ellyes Skhiri, bien connu des supporters de Montpellier. Le milieu de terrain de 27 ans a profité d'une bonne déviation sur un corner tendu pour marquer son troisième but de la saison en championnat, trois jours après avoir signé... un doublé contre le Werder Brême.

Ultra-dominateur (25 tirs à 3, 78% de possession), le Bayern Munich s'est fait très peur et a dû s'en remettre à un missile de Joshua Kimmich à la 90e minute pour arracher le match nul. Un but venu récompenser l'énorme pression mise dans les derniers instants de la rencontre, avec notamment l'entrée très remuante du grand espoir français Mathys Tel.

Une belle affiche à venir contre Francfort

Julian Nagelsmann avait aligné le même onze de départ que celui aligné à Leipzig, avec Thomas Müller et Kingsley Coman remplaçants. Une fois de plus, Eric Maxim Choupo-Moting s'est retrouvé en pointe, soutenu par Serge Gnabry, Jamal Musiala et Leroy Sané. Derrière Dayot Upamecano et Benjamin Pavard, Yann Sommer a effectué sa deuxième apparition en tant que remplaçant de Manuel Neuer.

Le prochain match est délicat pour le Bayern, leader du championnat: ce sera le 28 janvier contre l'Eintracht Francfort, 3e de Bundesliga avec seulement six points de retard (et un match en moins).