Mercato: "Je suis un joueur qui a de l'ambition", Openda explique les raisons de son départ de Lens

Transféré à Leipzig cet été pour un montant dépassant les 40 millions d'euros, Loïs Openda (23 ans) a beaucoup appris lors de sa seule saison à Lens. Mais le buteur belge ne cache pas son ambition d'aller plus haut, comme il l'expliquait à la télévision belge avant son départ.

Loïs Openda va laisser un grand vide au sein de l'attaque du RC Lens. Auteur de 21 buts en 38 matchs de Ligue 1, le joueur de 23 ans a terminé quatrième meilleur buteur du championnat (derrière Mbappé, Lacazette et David), participant grandement à la saison exceptionnelle des Sang & Or, dauphins du PSG et directement qualifiés pour la Ligue des champions.

Cette année couronnée de succès lui a d'ailleurs ouvert les porte d'un grand d'Europe, puisque Leipzig l'a attiré dans ses rangs pour les cinq prochaines saisons. Avant d'être transféré en Allemagne pour une somme record (40 millions, plus 5 de bonus), Loïs Openda s'était confié à la chaîne belge RTL sur ses ambitions et sur ce que pouvait lui apporter une éventuelle signature chez le club allemand.

"C'est une équipe qui pourra forcément m'emmener au plus haut niveau"

"J'ai fait une très belle saison avec le RC Lens. Mais après, il ne faut pas oublier que moi, je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible, expliquait-il en marge du rassemblement avec les Diables Rouges en juin. Donc si je veux jouer au plus haut niveau, il faut penser aussi au plus haut niveau et aller dans des clubs qui vont m'amener au plus haut niveau. Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en terme d'ambition. On sait que c'est une équipe qui joue chaque année la Ligue des champions ou qui gagne la Coupe d'Allemagne ou qui essaie de gagner la Bundesliga. C'est une équipe qui pourra forcément m'emmener au plus haut niveau."

Le départ de l'attaquant a laissé Franck Haise un peu mitigé à l'heure de la reprise avec le club nordiste. Après le match nul de son équipe face à Amiens (2-2) samedi, le coach de Lens a avoué n'avoir "aucune déception" à propos du départ du Belge, qui va permettre à son ex-club de récupérer une belle somme d'argent. Même si, selon l'aveu de son entraîneur, Openda "voulait absolument rester à Lens trois jours avant" son départ.