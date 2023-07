Premier League: on n'arrête plus Christopher Nkunku, encore buteur avec Chelsea

Pour ses débuts avec Chelsea, Christopher Nkunku ne cesse d’empiler les buts. Deux fois buteur contre Wrexham et Brighton en amical, l’attaquant a remis le couvert ce dimanche contre Fulham (2-0). De son côté, Moussa Diaby a encore marqué avec Aston Villa.

Après quatre superbes saisons à Leipzig, l’heure de franchir un cap est arrivée pour Christopher Nkunku. Transféré à Chelsea en début de mercato, l’attaquant a déjà fait ses premiers pas sous les ordres de Mauricio Pochettino, et la machine n’a pas tardé à être lancée.

Buteur contre Wrexham et Brighton, le Français a de nouveau été aligné par le coach argentin pour la rencontre face à Fulham (2-0). À la 20e minute, Chilwell dépose un excellent corner sur la tête de Thiago Silva qui trompe Leno et permet à Chelsea de bien lancer la rencontre. Le break arrive quasiment 20 minutes plus tard via Nkunku. Chukwuemeka s’infiltre dans la surface et voit son tir être repoussé par Leno. Nkunku suit l’action et n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets. Lui permettant ainsi de marquer un troisième but en quatre matchs avec les Londoniens.

L’international aura encore plus l’occasion d’améliorer ses statistiques avant ses débuts en Premier League, avec un nouvel amical face au Borussia Dortmund jeudi.

Diaby a encore marqué avec Aston Villa

Nkunku n’est pas le seul ancien titi parisien a réalisé des bons débuts avec sa nouvelle équipe. Tout comme son coéquipier en équipe de France, Moussa Diaby, récemment arrivé à Aston Villa en provenance du Bayer Leverkusen, avait fait trembler les filets en amical face à…. Fulham. De nouveau aligné ce dimanche par Unai Emery pour une opposition face à Brentford, Diaby a participé à la remontée d’Aston Villa (mené 2-0) en inscrivant le but de l’égalisation à la 32e minute. Pourtant un peu excentré à droite dans la surface, l'attaquant arme son pied gauche pour placer un tir qui se loge dans le petit filet. La rencontre s’est terminée sur un surprenant 3-3.