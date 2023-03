Mercato: Nagelsmann officiellement viré, Tuchel est le nouvel entraîneur du Bayern Munich

Comme annoncé depuis jeudi soir, Julian Nagelsmann est limogé par le Bayern Munich. Il est remplacé par Thomas Tuchel sur le banc du club bavarois.

Le début d’un nouveau chapitre en Bavière. Comme annoncé depuis jeudi soir, Julian Nagelsmann est limogé par le Bayern Munich. Le club bavarois a officialisé la nouvelle ce vendredi, actant par la même occasion l’arrivée de Thomas Tuchel pour prendre la tête du club allemand.

"Le FC Bayern a libéré son entraîneur Julian Nagelsmann. Le PDG Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidžić ont pris cette décision en consultation avec le président Herbert Hainer. Nagelsmann sera remplacé par Thomas Tuchel", écrit le Bayern dans un communiqué.

Un retour en Bundesliga, près de six ans après

L'ancien coach de Chelsea et du PSG s'engage jusqu'en juin 2025. Il dirigera son premier entraînement lundi. Notamment cité pour prendre la succession de Christophe Galtier au PSG ou celle d'Antonio Conte à Tottenham, Tuchel va donc retrouver la Bundesliga, qu’il avait quittée en mai 2017 à la suite d'un passage réussi sur le banc de Dortmund. Après Augsburg, Mayence et donc Dortmund, il va prendre la tête de son quatrième club professionnel outre-Rhin. Et pas n’importe lequel.

Si le Bayern Munich est toujours en lice en Ligue des champions, où il affrontera Manchester City en quarts de finale, l’équipe bavaroise n’affiche pas sa domination habituelle en Bundesliga où elle pointe à la 2e place à un point du Borussia Dortmund après 25 journées. Le week-end dernier, les Bavarois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Une défaite qui aura donc été fatale à Nagelsmann.