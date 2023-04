Bayern: Mané aurait écopé d’une amende record pour son coup de sang

Sky Sports a dévoilé le montant de l'amende infligée par le Bayern Munich à Sadio Mané, qui s'est rendu coupable de violences physiques sur un coéquipier, en l'occurrence Leroy Sané, après la déroute (0-3) contre Manchester City, en Ligue des champions.

Cette saison, le Bayern Munich fait davantage parler en Europe pour les troubles qui agitent le club en coulisses que pour ses performances, aussi bien sur la scène européenne que domestique. Même si le niveau affiché par les joueurs de Thomas Tuchel est un sujet de préoccupation en Bavière. Mais l’ambiance délétère qui règne au sein du FC Hollywood y est sans doute pour beaucoup. Le coup de poing de Sadio Mané eu visage de Leroy Sané après la déroute à Manchester City (0-3) a constitué un nouvel épisode marquant dans cette année de crise pour le Bayern Munich.

Le club n'a pas communiqué sur le montant de l'amende

Les caprices de ses stars écornent l’image du club qui a décidé de sévir en infligeant à l’international sénégalais une amende frôlant le demi million d’euros selon Sky Sports, la plus élevée jamais reçue par une star du Bayern Munich. Pour le champion du monde 1990 et ancien joueur emblématique du Rekordmeister Lothar Matthäus, le montant de l'amende est tout à fait justifié. "Je ne suis pas choqué par cette amende, c'est une sanction qui est appropriée", a-t-il déclaré. Officiellement, le FC Bayern n'a pas encore commenté le montant de l'amende ni son utilisation.

Tuchel, "le premier avocat" de Mané

Le joueur a en revanche été suspendu contre Hoffenheim. Soutenu au Sénégal par la fédération et le ministre des Sports, Sadio Mané a également reçu l’appui de son entraîneur Thomas Tuchel, qui a hérité d’une situation explosive et a tout fait pour relativiser la portée de cet incident. "C'est intense, mais je pense que ça apparaît plus agité de l'extérieur, que ça ne l'est en interne, même dans cette situation", a-t-il glissé. "Sadio, je suis son premier avocat et son premier défenseur. Je le connais depuis si longtemps, je connais son entourage. Je le connais exclusivement comme un super professionnel, je n'ai jamais, jamais, jamais, vu quoi que ce soit qu'on puisse lui reprocher", a loué Thomas Tuchel vendredi, avant la réception d’Hoffenheim, qui s’est soldée par un nul (1-1) samedi.