Stuttgart: Silas Wamangituka jouait sous une fausse identité

Auteur d'une très bonne saison à Stuttgart, Silas Wamangituka a révélé ce mardi qu'il jouait depuis plusieurs années sous une fausse identité. Dans un communiqué du club, l'ailier indique qu'il était sujet au chantage de son ancien agent et le changement visait à le couper de certains contacts.

Le Congolais Silas Wamangituka, auteur de onze buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité, à la suite d'une manipulation de son ancien agent, ont révélé mardi le club et le joueur.



Citoyen de la RD Congo, l'attaquant passé par la Belgique puis par le Paris FC (Ligue 2) s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Il est né en octobre 1998 et non 1999 comme indiqué sur ses faux papiers. "Les raisons (de cette manipulation) ne sont pas liées à des questions de droit de séjour", affirme le VfB Stuttgart, qui annonce vouloir prendre totalement la défense de son joueur, "victime d'une machination".

"J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanante"

Selon le communiqué du club allemand, l'ancien agent du jeune homme l'avait de facto placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage.



Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. "J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo", a-t-il expliqué en révélant sa situation, "rendre publique mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi".

"Je n'aurais jamais osé franchir ce pas si Stuttgart n'était pas devenu pour moi une seconde maison où je me sens en sécurité, a encore déclaré celui qu'on devra désormais nommer Silas Katompa Mvumpa. Je suis très soulagé et j'espère pouvoir encourager d'autres joueurs qui ont eu des expériences similaires avec des agents. Je suis pofondément reconnaissant envers Stuttgart pour toute la confiance et le soutien."

"Silas reste le joueur et la personne qui a marqué le coeurs de nos fans et de ses coéquipiers depuis qu'il est ici à Stuttgart"

Le VfB est en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation, mais part du principe que la licence de Katompa Mvumpa est valable et qu'il pourra continuer à jouer normalement. "Silas reste le joueur et la personne qui a marqué le coeurs de nos fans et de ses coéquipiers depuis qu'il est ici à Stuttgart. Il est avant tout une victime de ce changement de nom. nous le protégerons en conséquence, a déclaré Sven Mislintat, directeur sportif du club allemand. J'ai un grand respect pour le fait qu'à son jeune âge il était presque tout seul et sans connaître les conséquences de tout cela.Il a osé faire le pas pour clarifier sa situation. Silas fait partie de la famille du VfB."

Directeur général du club, Thomas Hitzlsperger a lui indiqué que Stuttgart a "délibérement rendu public ce cas inhabituel pour procéder de la manière la plus transparente possible." Après sa belle saison de Bundesliga, l'ailier de 22 ans a vu sa valeur marchande exploser. Elle est aujourd'hui estimée à 25 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur potentiellement le plus cher du club.

Silas Katompa Mvumpa avait vécu à Paris avec son ancien agent, qui avait changé son identité et décalé d'une année sa date de naissance. L'agent l'aurait isolé, tout en le convaincant initialement en 2017, au moment du début de leur collaboration après un essai avec Anderlecht, de ne plus retourner au Congo.

Des doutes sur sa véritable identité avaient déjà été révelées par la presse franco-allemande. A la suite de ces articles, la fédération allemande avait demandé des comptes à Stuttgart, qui a fini par avoir les aveux du joueur. Pourtant, tous ces papiers étaient bien conformes, ce qui aurait pu lui permettre de continuer jusqu'à la fin de sa carrière avec cette fausse identité. Le joueur se réserve aussi le droit d'entamer une action en justice contre son ancien agent.