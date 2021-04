Tensions entre l'Allemagne et la Hongrie après le renvoi d'un entraîneur du Hertha Berlin

Membre du staff du Hertha Berlin, Zsolt Petry a été renvoyé ces derniers jours pour des propos jugés homophobes et xénophobes. Face à ce renvoi, la Hongrie a dénoncé une "entrave à la liberté d'expression" et a convoqué un représentant de l'ambassade allemande à Budapest.

La Hongrie a convoqué jeudi un représentant de l'ambassade de l'Allemagne à Budapest, dénonçant une "entrave à la liberté d'expression" après le limogeage par un club de Bundesliga de son entraîneur hongrois des gardiens pour des propos jugés homophobes et xénophobes.

Le Hertha Berlin a renvoyé Zsolt Petry

"L'Allemagne, comme la Hongrie, a directement vécu au cours de son histoire la terreur à l'encontre de ceux qui exprimaient leur opinion, alors préserver les droits fondamentaux à la liberté d'expression est notre devoir moral commun", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Plusieurs hauts responsables avaient protesté auparavant contre le renvoi de Zsolt Petry par le Hertha Berlin, où il était chargé des gardiens de moins de 17 ans après avoir entraîné ceux de l'équipe première (2015-2019).



Gergely Gulyas, le chef du Bureau du Premier ministre Viktor Orban, a ainsi qualifié cette décision de "scandaleuse", évoquant le passé "totalitaire" de l'Allemagne. "Nous ne voudrions pas que cela se reproduise au 21e siècle", a-t-il asséné devant la presse jeudi. "L'Allemagne doit répondre à la question de savoir si oui ou non, c'est encore un pays régi par l'Etat de droit", a-t-il poursuivi, alors même que la Hongrie est régulièrement accusée par diverses organisations internationales et ONG de bafouer les droits.

"Nous rejetons très clairement les allusions au nazisme"

Le ministère allemand des Affaires étrangères s'est élevé contre les références au passé nazi de l'Allemagne et a indiqué qu'il "ne comprenait absolument pas" les commentaires de responsables hongrois. "Nous rejetons très clairement les allusions au nazisme", a indiqué un porte-parole du ministère dans un communiqué transmis à l'AFP.



Zsolt Petry, 54 ans, avait fustigé l'accueil des migrants en Europe, dans un entretien publié lundi par le quotidien pro-gouvernemental Magyar Nemzet. "L'Europe est un continent chrétien, je n'apprécie pas d'assister au déclin moral du continent", avait-il lancé. Il s'en était également pris à son compatriote Peter Gulacsi, gardien de but du RB Leipzig, qui a pris position en faveur du mariage homosexuel.



Ce message de Gulacsi a suscité un vif débat en Hongrie et le footballeur s'est attiré les critiques des partisans de Viktor Orban. Le dirigeant souverainiste veut faire de ce pays membre de l'UE un bastion des valeurs chrétiennes traditionnelles face aux idéologies libérales.



En réaction aux critiques, Petry a publié une mise au point dans laquelle il assurait n'être "ni homophobe ni xénophobe" et présentait ses "excuses". Mais le club berlinois a décidé de se passer de ses services, estimant que ses remarques publiques allaient à l'encontre des valeurs de diversité et de tolérance du club.