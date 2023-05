"Un mariage où je ne serai pas présent moi-même serait malvenu", rigole Simakan, bloqué par l'Euro Espoirs

Dans une interview accordée au journal allemand Bild le 28 avril dernier, Mohamed Simakan est revenu sur les moments compliqués du RB Leipzig, son adaptation, Christopher Nkunku, le jeûne du ramadan et... son mariage, qu'il n'a toujours pas pu célébrer depuis l'année dernière.

Le défenseur français du RB Leipzig, Mohamed Simakan, s'est confié dans une interview pour le journal allemand Bild le 28 avril dernier, retraçant la saison vécue par son équipe, sa pratique de la religion, le retour de Christopher Nkunku mais aussi... son mariage, qu'il n'a toujours pas pu célébrer malgré une demande remontant à presque un an.

Un Euro qui bloque son mariage

Après avoir remporté la Coupe d'Allemagne avec Leipzig face à Fribourg la saison passée, Mohamed Simakan avait demandé sa petite amie en mariage. Une célébration qui n'a toujours pas eu lieu, faute de place dans le calendrier très chargé du latéral droit. "Nous cherchons encore la période appropriée. J'avais aussi pensé à cet été, mais comme l'Euro des moins de 21 ans a lieu en Roumanie, où je veux jouer pour la France, nous ne pouvons pas le faire. Un mariage où je ne serai pas moi-même présent serait très malvenu", conclut-il en rigolant.

L'international espoir français a également évoqué ses sauts sur une jambe, qu'il effectue avant chaque début de match au moment d'entrer sur la pelouse: "Je fais ça pour la tête, pour tester si mes jambes sont fraîches - même si je le sais déjà à l'avance. Mais d'une certaine manière, je m'y suis habitué." Autre habitude du latéral droit avant un match, prier: "Je suis un musulman pratiquant, mais je ne prie pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je prie aussi pour le succès de notre équipe et pour que personne ne se blesse."

Une prolongation jusqu'en 2027

Il a également évoqué le jeûne du ramadan, durant lequel il a particulièrement excellé, délivrant deux passes décisives. "Le ramadan est important pour nous, mais en même temps, il y a toujours un petit risque quand tu ne manges et ne bois pas de la journée. Peut-être que Dieu m'a aidé à être aussi bon. Mais quatre semaines suffisent déjà. Maintenant, j'ai encore plus de puissance."

N'étant pas forcément titulaire cette saison du côté du RB Leipzig et blessé à plusieurs reprises, il avoue ne pas être très régulier: "C'est vrai, chez moi, c'est parfois comme les montagnes russes. Il y a eu des moments très bons et d'autres moins. Maintenant, je suis de nouveau sur la bonne voie." Des performances qui lui ont tout de même permis de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Et il compte bien rester: "Le RB Leipzig est un club de haut niveau. Prolonger son contrat pour ensuite repartir directement n'a aucun sens pour moi."