Equipe de France: Badiashile, Simakan et Amine Gouiri convoqués avec les Espoirs

Après celle tant attendue de Didier Deschamps ce mercredi, la liste de Sylvain Ripoll a aussi été communiquée, pour le dernier rassemblement de l'année des espoirs.

Il n'y a qu'au milieu que rien ne bouge. Sylvain Ripoll décide de faire confiance aux six mêmes que lors du rassemblement de septembre. On retrouve Maxence Caqueret, Joris Chotard, Sofiane Diop, Kouadio Koné, Enzo Le Fée et Khephren Thuram. Au niveau des gardiens, c'est le grand ménage. Yahia Fofana est le seul rescapé. Illan Meslier est remplacé par Lucas Chevalier et Stefan Bajic remplace Guillaume Dietsch.

Une défense remaniée, du sang neuf en attaque

En défense, Benoît Badiashile, qui était appelé chez les A, redescend, et remplace numériquement Tanguy Nianzou Kouassi, blessé. Mohamed Simakan, un temps évoqué au Mondial, prend la place de Wesley Fofana, insuffisamment remis de sa blessure. Adrien Truffert, Malo Gusto, Quentin Merlin, Pierre Kalulu, Cstello Lukeba et Bafodé Diakité complètent l'arrière garde.

En attaque, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Rayan Cherki et Georginio Rutter font partie des rescapés. Nathan Ngoumou n'a pas la même chance. Il est remplacé par Amine Adli. Blessé, Mohamed-Ali Cho laisse sa place à Michael Olise, du Borussia Monchengladbach. Les Bleuets affronteront la Norvège le samedi 19 novembre à Caen.