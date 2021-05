Ce qui change à partir de ce 19 mai pour la pratique sportive

La deuxième étape du déconfinement a débuté ce mardi et le sport est évidemment concerné. Plusieurs mesures entrent en vigueur et doivent permettre une reprise progressive de la pratique sportive. Avant les deux nouvelles étapes du confinement les 9 et 30 juin prochains.

Ce mercredi 19 mai, deuxième étape du déconfinement, n'est pas que synonyme de réouverture des terrasses, des cinémas et des musées. Progressivement, la pratique sportive va pouvoir reprendre ses droits et, à partir d'aujourd'hui, plusieurs mesures vont permettre de retrouver petit à petit les terrains d'entraînement.

Du sport en extérieur et sans contact pour les majeurs

Les plus chanceux sont les mineurs qui peuvent dès ce mercredi pratiquer une activité sportive en intérieur ou en extérieur. Les contacts sont autorisés au contraire de la pratique sportive des plus de 18 ans. Ces derniers ne pourront s'entraîner ou participer à des compétitions qu'en extérieur et sans contact.

Par exemple, les terrains de football à 5 ne seront ouverts qu'en extérieur pour les majeurs. Les mineurs, eux, pourront également jouer en intérieur. Une jauge de dix personnes maximum devra être respectée pour les plus de 18 ans, qui sera élargie à 50 participants pour les compétitions amateures se déroulant dans l'espace public. Ces dernières ne pourront se dérouler qu'en extérieur pour les majeurs.

Un retour progressif des spectateurs

En ce qui concerne les spectateurs, un retour progressif est prévu par le gouvernement. Au 19 mai, seules 1 000 personnes seront autorisées à se rendre dans des stades, toutes assises. Alors que la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco aura lieu ce mercredi soir, décision a été prise de jouer cette rencontre à huis clos, car le match débutera après le début du couvre-feu (à 21 heures 15).

Enfin, pour les salles en intérieur, une jauge de 800 personnes a été établie. En intérieur comme en extérieur, le taux de remplissage du stade ou de la salle ne devra pas dépasser les 35%. Toutes ces mesures qui permettent un retour progressif de l'activité sportive évolueront dans les prochaines semaines avec la troisième étape du déconfinement le 9 juin prochain lorsque le sport en intérieur devrait notamment pouvoir reprendre ses droits.