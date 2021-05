Coronavirus: le retour du public dans les stades toujours visé le 19 mai

Porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a confirmé ce mercredi que le plan de déconfinement reste en vigueur. Ce qui signifie que le 19 mai prochain reste la date prévue à ce jour pour le retour du public dans les enceintes.

Le plan du gouvernement pour le déconfinement suit son cours. Annoncé vendredi dernier par Emmanuel Macron, celui-ci prévoit notamment pour le monde du sport professionnel, comme pour d'autres secteurs d'activités, une reprise progressive avec du public partiellement autorisé à compter de cette date.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

Des jauges pour accueillir du public

Dans un point presse ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé que le 19 mai reste la date prévue à ce jour comme la deuxième étape du déconfinement. "Si nous maintenons nos efforts, le 19 mai sera donc bien une réouverture nationale des terrasses, des commerces, des lieux de culture et de sports", a confirmé Gabriel Attal.

En clair, le 19 mai prochain, la réouverture des enceintes sportives de plein air et couvertes aux spectateurs sera possible. Mais il faudra suivre des conditions strictes et des jauges. Jusqu'à 800 personnes pour les enceintes couvertes et 1 000 personnes pour les enceintes en extérieur, mais dans une jauge maximale de 35 % des enceintes en question. Pour rappel, le couvre-feu actuellement en vigueur, passera lui de 19 à 21 heures à partir du 19 mai. Ce qui ne permettra pas, par conséquent, de voir du public dans les stades pour la dernière journée de Ligue 1.

Au niveau des amateurs, cette date du 19 mai sera aussi une nouvelle étape en ce qui concerne leur activité. Il sera désormais possible pour tous de pratiquer des activités sportives dans des lieux couverts. Il faudra en revanche attendre le 9 juin pour la réouverture des salles de sport type fitness-musculation ou crossfit. Les sports de contact, de pleir air ou en intérieur, devront eux aussi attendre le 9 juin pour pouvoir pratiquer à nouveau, mais en respectant toujours des consignes sanitaires.