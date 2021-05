Celtic: la maison et les voitures du président du club incendiées

Un incendie, visiblement volontaire, s'est déclaré dans la maison du président du Celtic Glasgow Peter Lawwell, alors qu'il était à l'intérieur, mardi dans la nuit.

La police écossaise a indiqué avoir ouvert une enquête après un incendie volontaire qui avait provoqué une explosion au domicile du président du Celtic Glasgow Peter Lawwell, dans la nuit de mardi à mercredi. La maison et des voitures du dirigeant ont subi des dégâts importants et Lawwell et sa famille ont quitté précipitamment leur domicile, "extrêmement perturbés et choqués", a expliqué la Premier League écossaise dans un communiqué.



Huit véhicules d'intervention avaient été dépêchés sur place pour combattre le sinistre qui s'est déclaré vers 1h du matin (2h à Paris) et n'a pas fait de blessé. La police écossaise a indiqué considérer qu'il s'agissait d'un incendie volontaire, des images de caméras de surveillance montrant un homme habillé en noir et avec la tête recouverte d'une capuche, versant de l'accélérateur liquide sur les véhicules stationnés dans le garage.

Aucun blessé à déplorer

"C'est un acte irresponsable qui a détruit trois voitures et a provoqué des dégâts importants au garage de la propriété", a déclaré l'inspectrice Susie Cairns. "Les conséquences auraient pu être tellement plus graves, mais heureusement personne n'a été blessé pendant cet incident", a-t-elle ajouté en lançant un appel à témoin.



Le journal populaire écossais Daily Record, citant une source anonyme, avait initialement évoqué une attaque au cocktail molotov. Selon le tabloïd, c'est d'abord une voiture qui a été incendiée et quand elle a explosé, l'incendie s'est propagé au bâtiment à proximité. Des photos montrent un garage noirci par les flammes et trois voitures gravement endommagées.

Un bébé présent au moment du sinistre

La fille de Peter Lawwell et son bébé étaient présents au domicile du dirigeant au moment du sinistre. Lawwell n'est plus président du Celtic que pour quelques semaines, puisqu'il avait annoncé en janvier qu'il quitterait son poste fin juin. Il sera remplacé par Dominic McKay, ancien président de la Fédération écossaise de rugby.



Après neuf années de domination sans partage sur le championnat d'Ecosse, le Celtic a dû céder devant son rival ancestral, les Rangers, qui ont terminé la saison invaincus et avec 25 points d'avance sur lui, en lui infligeant au passage quelques revers douloureux, dont un 4-1 début mai.