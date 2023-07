Chaise de camping et van aménagé... Les vacances de monsieur tout le monde d'Hector Bellerin, le footballeur écolo

Très engagé sur les questions environnementales notamment, l'arrière-droit espagnol Hector Bellerin (28 ans) a partagé sur son compte Instagram des photos de son road-trip en van aménagé. Loin des clichés du footballeur.

Hector Bellerin ne colle pas vraiment au cliché de la star de football qui passerait ses vacances dans un lieu prisé et luxueux. En pleine intersaison, alors que nombre de ses compères bombardent les réseaux de photos à Miami, Ibiza ou Dubaï, l'arrière-droit espagnol a lui partagé sur son compte Instagram quelques clichés de son road-trip avec sa compagne, en van aménagé.

Engagé sur l'écologie

Si l'information peut paraître anecdotique, l'homme de 28 ans cultive sa différence dans le milieu du football professionnel et met surtout en pratique ses idées. Celui qui reste sur un prêt du Barça au Sporting Portugal est très attaché aux questions environnementales.

En septembre 2020, Hector Bellerin devenait actionnaire du FC Forest Green Rovers, un club anglais considéré comme le plus écologique du monde. Quelques semaines plus tôt, en juin et avant la fin de saison repoussée par le Covid, l'Espagnol promettait de planter 3.000 arbres à chacune des victoires d'Arsenal. L'opération avait permis de replanter 60.000 arbres.

En début d'année, Hector Bellerin présentait une collection de vêtements durables pour hommes en collaboration avec H&M. "Pour protéger notre planète, il faut changer, justifiait l'intéressé. Le changement doit venir des grandes entreprises aussi bien que des individus. Il faut réparer les erreurs du passé pour construire un avenir meilleur."

"Nous, les footballeurs, sommes déshumanisés, dans une bulle"

Sur son compte Instagram, Hector Bellerin a donc encore mis en avant un mode de vie simple. Dans un entretien à la presse catalane en août dernier, le joueur partageait sa philosophie: "Je pense que les choses qui me rendent le plus heureux sont gratuites. Nous vivons dans un monde capitaliste, très axé sur le fait d'acheter et d'avoir de plus en plus de choses, mais cela ne vous mène nulle part. Si vous avez déjà une voiture, pourquoi en avoir besoin de dix ?"

"Nous, les footballeurs, sommes déshumanisés, dans une bulle, prolongeait Hector Bellerin, favorable à ce que les footballeurs paient plus d'impôts. Nous, les footballeurs, sommes en train de perdre notre relation avec les fans. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent du peuple, et cela n'arrivait pas avant."