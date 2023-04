Championnat colombien: douze policiers et trente supporters blessés lors d'affrontements

La rencontre entre l'Atlético Nacional et l'America de Cali, dans un match de championnat colombien, a été reportée ce lundi en raison d'affrontements entre les forces de l'ordre et des ultras à Medellin.

Un lourd bilan. Douze policiers et trente supporters de football ont été blessés lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des ultras de l'Atlético Nacional à Medellin qui ont éclaté avant le dernier match de l'équipe, ont annoncé lundi les autorités.



Une centaine d'ultras du club de l'Atlético Nacional ont envahi la pelouse du stade Atanasio Girardot à Medellin (nord-ouest) dans l'après-midi de dimanche, jetant des barrières métalliques et des panneaux publicitaires sur des forces de l'ordre, avant que des membres de la brigade anti-émeute ne les forcent à battre en retraite.

"Les avantages économiques" suspendus à ce groupe d'Ultras

Au total, "douze policiers ont été blessés", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Medellin. "Dix avec des contusions mineures et deux en observation" médicale, a-t-il précisé. Le Secrétariat à la sécurité de Medellin a indiqué que "plus de 50 personnes ont été prises en charge" par du personnel de santé dans les environs du stade.



Le match, qui devait opposer l'Atlético Nacional à l'América de Cali au quatorzième jour du championnat colombien, a été reporté à la suite des affrontements. "La violence ne sera jamais admise comme un mécanisme valable pour exercer une pression indue sur nos membres", a déclaré dans un communiqué la Dimayor, l'instance dirigeante du football colombien.

Depuis le début de l'année, ce groupe d'ultras de l'Atlético Nacional a multiplié les coups d'éclats pour manifester son mécontentement face à l'augmentation du prix des billets et aux derniers recrutements de l'équipe, dont il déplore l'absence de grands noms. Quelques heures avant le début du match, l'Atlético Nacional a annoncé qu'il suspendait "les avantages économiques" accordés jusqu'à présent à ce groupe d'ultras.