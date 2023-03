Un champion français de boxe thaïe envoie quatre policiers espagnols à l'hôpital

Selon El Mundo, un champion français de boxe thaïe âgé de 25 ans a frappé plusieurs policiers espagnols, samedi dernier à la sorte d’une boite de nuit à Madrid. Quatre membres des forces de l’ordre ont été hospitalisés.

Un champion français de boxe thaïlandaise âgé de de 25 ans a été arrêté en Espagne après avoir agressé quatre agents de la police municipale de Madrid, samedi matin. Selon El Mundo, l'homme dont l’identité n’a pas filtré était en voyage dans la capitale pour rendre visite à un frère qui étudie dans le cadre du programme Erasmus, explique le journal. Il s’est présenté comme un professionnel de la pratique dans sa déclaration ultérieure à la police.

Un policier touché aux vertèbres, un autre victime d'une commotion cérébrale

L’intervention de police a eu lieu à 6h du matin après que le Français a été expulsé d’une discothèque, puis s’est allongé au milieu de la route. Les passants et automobilistes ont alerté les secours de la présence sur la voie d’un jeune homme costaud, grand et visiblement très ivre. Arrivés les premiers sur les lieux, les médecins ont appelé la police municipale après avoir tenté de prendre en charge l’homme sans succès.

A leur arrivée, l’homme se serait alors levé pour s’allonger de nouveau dans un jardin à proximité avant de prendre à partie un premier policier lui ayant touché la jambe, en le frappant à la poitrine. Il s’en alors pris à un deuxième agent, puis à un troisième, qu’il a frappé au visage. Un quatrième officier a, lui, été violemment ciblé au niveau de la colonne vertébrale.

Le combattant a finalement été maîtrisé et menotté par six membres des forces de l'ordre. Les quatre agents frappés ont été transférés à l’hôpital. L'un d'entre eux a été touché vertèbres alors qu'un autre a été placé en arrêt pour traumatisme crânien. L'agresseur, qui présentent aussi plusieurs blessures, a subi une évaluation médicale avant d'etre emmené au commissariat de la police nationale où il a été accusé des crimes d'injures et d'attaque contre des agents de l'autorité.