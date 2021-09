Belgique: de nouvelles révélations sur Mogi Bayat, l'agent proche du FC Nantes

La RTBF a diffusé mercredi soir un documentaire choc sur le "footbelgate", un scandale lié à la corruption dans le monde du foot belge. Et l'agent Mogi Bayat, aujourd'hui proche du FC Nantes, est principalement concerné par les révélations.

Une grosse pièce remise dans le jukebox. La RTBF, radio télévision belge francophone, a diffusé mercredi soir un documentaire ("Le milieu du terrain") d’un peu plus d’une heure sur le "footbelgate", un scandale lié à la corruption dans le monde du foot belge. En fin d’année 2018, de nombreuses perquisitions avaient eu lieu dans des clubs belges et étrangers, et chez des acteurs majeurs du ballon rond du plat pays. A l’époque, c’était "un tremblement de terre", selon les journalistes de la RTBF, qui ont enquêté pendant plus de deux ans sur ce dossier tentaculaire.

Pendant une grande partie du reportage, il est question de Mogi Bayat, agent belge très proche de certains clubs français, et surtout du FC Nantes. Fin 2018, cet homme d’origine iranienne a été inculpé pour blanchiment de participation à une organisation criminelle. Il a dormi plus de quarante jours en prison et a été libéré sous caution (150.000 euros). Une enquête est toujours en cours sur cet agent, qui reste présumé innocent.

"Il y a plusieurs joueurs qui disent que Mogi Bayat offrait des montres"

Toujours est-il que le reportage de la RTBF montre à quel point Mogi Bayat (qui n’a pas voulu s’exprimer dans le documentaire tout comme son avocat) a la mainmise depuis de nombreuses années sur le football belge grâce à un portefeuille de joueurs toujours plus important mais aussi une grande proximité avec certains dirigeants de clubs. Une omnipotence qui s’accompagne forcément de nombreux conflits d’intérêt...

La RTBF met par exemple en lumière de possibles irrégularités lors des playoffs du championnat belge 2013-2014, remportés par Anderlecht. Le documentaire s’interroge sur le rôle joué par Mogi Bayat, dont le frère Mehdi a été à une époque à la fois à la tête du football belge et président du club de Charleroi. Et pour cause: pour la première fois, des témoignages anonymes mettent en cause directement l’agent le plus influent de Belgique. Un joueur raconte: "Il y a plusieurs joueurs qui disent que Mogi Bayat offrait des montres. Après, je ne sais pas si c’était pour gagner ou perdre, mais en tout cas c’était pour influencer des matchs. C’est certain". D'ailleurs, lors des perquisitions de 2018, de nombreuses montres de luxe (et boîtes vides!) avaient été retrouvées par les enquêteurs au domicile de Mogi Bayat…

Autre personnage mis en cause dans ce documentaire: Sébastien Delferière. Inculpé pour blanchiment d'argent, corruption privée et participation à une organisation criminelle fin 2018, cet arbitre belge aurait par exemple accepté une proposition de l'agent serbe Dejan Velkovic (dont il était proche), qui lui demandait de faire en sorte qu'Anderlecht ne s'incline pas à Bruges en 2017. "D’accord, Anderlecht ne perdra pas", aurait répondu l’arbitre, selon le reportage de la RTBF. Score final: 1-1, titre pour Anderlecht et commissions et avantages en nature distribués à gauche et à droite. "De longues instructions se terminent, indique en conclusion le documentaire. Si les juges le décident, il y aura un procès…" Ce reportage de la RTBF marque peut-être un tournant dans l’enquête du "footbelgate" qui se poursuit.