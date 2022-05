Belgique: le président de Bruges offre un voyage à Ibiza à ses joueurs avant le dernier match

Sacrés champions de Belgique dimanche après leur victoire à Antwerp (1-3), les joueurs de Bruges ont été récompensés comme il se doit par leur président. Celui-ci, Bart Verhaeghe, leur a offert un voyage à Ibiza dans la foulée... alors qu'il leur reste un match à disputer, dimanche à domicile face à Anderlecht.

Les joueurs du Club Bruges KV vont probablement se rappeler des célébrations du 18e titre de champion de Belgique glané dimanche dernier sur la pelouse d'Antwerp (1-3). Deuxièmes à l'issue de la saison régulière derrière la Royale Union saint-gilloise, les hommes d'Alfred Schreuder ont signé la meilleure phase finale (quatre victoires et un nul) pour décrocher la couronne.

Les scènes de liesse aperçues le week-end dernier aux abords du stade d'Antwerp donnaient d'ores et déjà un aperçu du soulagement pour les fans des Bleu et Noir, qui remportent leur troisième titre de champion consécutif. Et pour ce qui est du soulagement des joueurs, le président du club brugeois, Bart Verhaeghe, s'en est chargé.

Alors qu'il reste pourtant un match à disputer, dimanche au Stade Jan Breydel face à Anderlecht, avant le clap de fin de cet exercice 2021/2022 en Jupiler Pro League, Verhaeghe a décidé d'offrir un voyage à Ibiza à ses hommes. Le club ne s'en est d'ailleurs pas caché en publiant un cliché équivoque sur ses réseaux sociaux.

Selon RTL Belgique, un avion est venu les récupérer afin de les emmener à destination en début de semaine, après avoir célébré, lundi, le titre avec les supporters. C'est donc depuis l'île des Baléares que les Brugeois tenteront de préparer sereinement leur dernier match avant des vacances bien méritées. L'histoire ne dit pas, en revanche, si certains joueurs reviendront à Ibiza une fois le coup de sifflet final prononcé, dimanche.