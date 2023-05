Le président du RWDM s'excuse après la sortie de John Textor, qui veut "botter les fesses" des clubs rivaux

Le RWD Molenbeek a été sacré champion de deuxième division belge samedi, sous les yeux du propriétaire John Textor. D'après la presse locale, l'Américain a déclaré vouloir "botter les fesses" d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine. De quoi obliger le président du RWDM à s'excuser ce lundi.

Samedi soir, John Textor était présent au Stade Edmond Machtens pour assister à la prestation du RWD Molenbeek face à la réserve d'Anderlecht. Grâce à une victoire (1-0), le club détenu à 80% par le propriétaire de l'OL a remporté le titre en deuxième division belge, de quoi rejoindre la saison prochaine l'élite, en Jupiler Pro League.

"On veut botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise de Tony Bloom”, a déclaré John Textor à l'issue de la rencontre, affichant ses ambitions pour la suite face aux rivaux de la capitale belge, selon des propos rapportés par la Dernière Heure. Président du RWDM, Thierry Dailly s'est dit "choqué" par la sortie de son patron.

"C'était maladroit de sa part"

"Je pense aussi qu'aux USA, ce n’est pas la même chose que chez nous, a commenté Dailly, invité de la RTBF lundi. C’était maladroit de sa part et en tant que président, je veux revenir là-dessus. C'est sensible entre les supporters. Et quand on voit comment ils se sont très bien comportés lors de ce dernier match, que ce soit du côté RWDM ou d’Anderlecht, ils ont respecté toutes les règles."

John Textor était devenu le propriétaire du RWD Molenbeek en janvier 2022. Et après avoir échoué l'an passé, son club a atteint son objectif de monter en première division. "C’était la fête du football bruxellois. Et j’ai un grand respect pour les supporters d’Anderlecht. Je présente mes excuses en tant que président sur ces propos maladroits, a lâché Thierry Dailly. C’est important de le faire. Tout se passe bien entre nous et ça doit rester comme ça."

Le 5 mai dernier, quelques mois après avoir racheté l'Ol, John Textor a été nommé président par intérim après le départ de Jean-Michel Aulas, à la tête du club pendant 36 ans. Aussi à la tête de Botafogo et actionnaire de Crystal Palace, l'homme d'affaires américain a en tout cas permis au RWD Molenbeek de retrouver l'élite, une première depuis sa refondation.