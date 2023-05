OL-PSG: "S'il n'y avait eu que moi, je ne l'aurais pas fait aussi vite", le regret d'Aulas sur le timing de son départ

En marge de la victoire des féminines de l'OL en finale de la Coupe de France face au PSG ce samedi (2-1), Jean-Michel Aulas s'est montré très ému lors de la remise de la coupe. Le président d'honneur part avec "le coeur lourd" mais avec beaucoup "d'élégance". Tout en envoyant une petite pique à John Textor.

Il y avait beaucoup d'émotions ce samedi lors de la finale de la Coupe de France féminine. Si l'OL a glané son 10e trophée face à son rival (2-1), l'après-midi a été marquée par l'émotion de Jean-Michel Aulas. Au bord des larmes au moment de saluer les joueuses avant le coup d'envoi, l'ancien président lyonnais - qui va officiellement quitter ses fonctions dans les prochains jours - a soulevé la Coupe avec Wendie Renard au stade de la Source. Une reconnaissance pour celui qui a créé la section féminine de l'OL en 2004 et avec qui il vient de remporter son 35e trophée.

"Ce match arrive à point nommé car je vais me retirer. S'il n'y avait eu que moi, je ne l'aurais pas fait aussi vite. Il faut accepter la règle qui est celle là. Je suis un homme heureux car je me retire sur un titre, a confié le président d'honneur en zone mixte. Il restera encore un match à Paris pour le championnat (le 21 mai, ndlr). Je vais me retirer la semaine prochaine avec le coeur lourd car ce sont des amitiés et des relations très fortes qui se sont créées. Mais aussi en étant paisible et serein en ayant fait ce que je voulais faire."

"Ça donne envie de tout donner pour le football féminin"

Présent aux côtés de Michèle Kang, la future propriétaire de la section féminine, "JMA" a voulu transmettre le flambeau de la meilleure des manières. "Quand on sent qu'on a plus ce rôle à jouer, il faut le faire avec élégance, avoue-t-il. C'est ce que j'essaie de faire ce soir. C'est beaucoup d'émotions quand on donne 36 ans de sa vie au foot, ce n'est pas évident de quitter ce qu"on aime le plus. J'entends mes filles qui chantent! Ça donne envie de tout donner pour le football féminin, qui est formidable. (Sur l'arrivée de Michèle Kang) Il fallait montrer que ceux qui arrivent avec de la passion et une vision, il fallait bien les accueillir et les mettre dans les meilleures conditions pour la suite."

Après le trophée des championnes et la Coupe de France, Lyon peut aller chercher le triplé la semaine prochaine sur la pelouse du Parc des Princes lors de la "finale" de la D1 Arkéma. A deux journées de la fin, les Fenottes comptent trois points d'avance sur leurs rivales. Une victoire en terre parisienne garantirait un 36e et dernier trophée pour Jean-Michel Aulas et le deuxième de l'ère Michèle Kang, qui a soulevé la Coupe ce samedi sur la pelouse du stade de la Source.