Besiktas: Dele Alli critiqué par son coach après un début de saison décevant

Prêté cette saison au Besiktas Istanbul par Everton, pour tenter de relancer une carrière au point mort, Dele Alli peine à convaincre en Turquie. Son entraîneur est le premier à le critiquer.

Il y a deux ans, il était annoncé dans le viseur du PSG de Mauricio Pochettino. Il peine aujourd’hui à s’imposer chez le quatrième du championnat turc. Prêté par Everton au Besiktas Istanbul lors du dernier mercato estival, Dele Alli n’a plus grand-chose à voir avec celui qui a un temps été un des meilleurs milieux de terrain de Premier League.

Une carrière en chute libre

En 2017, l’Europe du football s’arrachait cet élégant droitier, titulaire indiscutable chez les Spurs comme en sélection. Et puis la machine s’est enrayée. Son niveau a stagné, avant de sérieusement décliner au fil de prestations de plus en plus banales. Envoyé sur le banc par José Mourinho à Tottenham, il a fini par rejoindre Everton pour tenter de relancer une carrière au point mort. Sans succès.

A 26 ans, le voilà donc au Besiktas, où son début de saison n’a rien de transcendant. Il a au moins retrouvé du temps de jeu mais peine à se montrer décisif (un but, aucune passe décisive en sept apparitions). Et son entraîneur n’est pas du genre à l’épargner.

"Oui, je peux avoir un impact sur les joueurs. Mais je n’ai pas encore réussi à tirer le meilleur de Dele. Ne parlons pas de lui en tant que joueur, mais il est en-dessous des attentes en termes d’efficacité", a expliqué Senol Günes après la victoire du Besiktas dimanche contre Umraniyespor (5-0) en championnat.

Titulaire, l’international anglais (37 sélections) avait été remplacé dès la pause. Et c'est très certainement devant sa télévision qu'il regardera l'Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.