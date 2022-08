Mauro Icardi dément le divorce avec Wanda annoncé par les médias argentins

Mauro Icardi a démenti sur Instagram l'information de la presse argentine concernant son divorce avec sa femme Wanda. Un audio équivoque avait pourtant été diffusé plus tôt aujourd'hui.

Est-ce le retour du feuilleton "Mauro et Wanda" qui avait animé l'automne dernier au PSG ? Mauro Icardi a assuré ce jeudi sur Instagram que les informations évoquant un divorce entre lui et sa femme Wanda étaient infondées. "Je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine, ceux qui inventent des choses de ma vie ou ceux qui y croient", a écrit l'Argentin dans une story.

Il a également changé sa photo de profil sur le réseau social, s'affichant en compagnie de sa femme. Un moyen de répondre aux informations données par la presse argentine depuis plusieurs heures.

Mauro Icardi sur Instagram © @mauroicardi

Un audio diffusé à la télévision argentine

Le programme de télévision "Los Ángeles de la mañana" a en effet diffusé aujourd'hui un message vocal qu'aurait envoyé Wanda à son employée de maison. Elle y explique avoir voyagé jusqu'en Argentine pour organiser le divorce.

"Je suis venue en Argentine pour divorcer de Mauro. (...) J'organise les choses pour le divorce parce que je n'en peux plus", détaille Wanda. Le feuilleton entre le joueur du PSG et Wanda, son agent, avait débuté à l'automne dernier avec les informations de tromperies d'Icardi.