Mauro Icardi s'offre un doublé et fait gagner Galatasaray

Prêté par le PSG, Mauro Icardi s'est illustré ce mercredi soir avec un doublé décisif pour Galatasaray contre Ümraniyespor (3-2) en championnat.

Sa vie privée est toujours aussi agitée, mais sur le plan footballistique, tout va bien pour Mauro Icardi (29 ans). Avec un doublé, l'attaquant argentin prêté par le Paris Saint-Germain a permis à Galatasaray de renverser Ümraniyespor et de s'imposer 3-2. Le match comptait pour la 22e journée du championnat turc.

Il y avait 2-1 pour Ümraniyespor lorsque Mauro Icardi a égalisé en exécutant une panenka sur penalty (60e). Puis une belle tête décroisée dans les dernières minutes lui a permis de donner l'avantage à son équipe pour la première fois dans la rencontre et donc de manière définitive (83e).

Avant lui, Umut Nayir (11e) et Oguz Gürbulak (39e) avaient marqué pour Ümraniyespor. Abdülkerim Bardakci (32e) s'était occupé d'inscrire le premier but de Galatasaray. À noter que Léo Dubois et Bafétimbi Gomis sont entrés en seconde période.

Mauro Icardi compte désormais 8 buts et 5 passes décisives en 11 matchs. Son prêt jusqu'à la fin de la saison n'est pas assorti d'une option d'achat. Au PSG, son contrat court jusqu'en juin 2024.