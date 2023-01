Keita Baldé dément publiquement avoir une liaison avec Wanda Nara et réclame du "respect" pour sa famille

Keita Baldé a pris la parole pour démentir sa prétendue relation avec Wanda Nara, l’ex-compagne de Mauro Icardi, avec qui il a évolué à l’Inter. Un journaliste a affirmé sur América TV que l’attaquant sénégalais du Spartak Moscou entretenait une liaison avec la femme d’affaires argentine.

Il a décidé de prendre la parole publiquement. Pour répondre à la rumeur. Keita Baldé s’est exprimé afin de démentir avoir une relation avec Wanda Nara, l’ex-compagne de Mauro Icardi, avec qui il a évolué à l’Inter (en 2018-2019). Un journaliste de l’émission Intrusos, diffusée sur la chaîné argentine América TV, a affirmé que l’attaquant du Spartak Moscou, âgé de 27 ans, entretenait une liaison avec la femme d’affaires de 36 ans. Le paparazzi a cité l’entourage d’Icardi pour appuyer son propos.

De quoi mettre Baldé dans l’embarras. "Je suis vraiment désolé que ma femme Simona et mes deux beaux enfants se soient retrouvés au milieu de cette tempête médiatique infondée et je demande à tout le monde de respecter ma famille, qui n’a aucun lien avec les faits", a réagi l’international sénégalais (40 sélections, 6 buts), passé notamment par l’AS Monaco, dans des propos rapportés par Marca.

La femme de Baldé tacle sévèrement Wanda

L’Italienne Simona Guatieri, avec qui il s’est marié il y a moins d’un an, est également montée au créneau. En en taclant sévèrement Wanda Nara: "Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères et sensuelles et puis il y a les femmes qu’on appelle des vaches en italien", a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux. Wanda Nara, qui a rompu en septembre dernier avec Mauro Icardi, n’a pour l’instant fait aucune déclaration concernant cette affaire. En revanche, ces révélations auraient mis hors de lui Mauro Icardi. Le buteur de Galatasaray (prêté par le PSG) aurait même contacté directement la femme de Keita Baldé pour lui expliquer que ce dernier harcelait Wanda Nara, avec qui il n’a pas officiellement divorcé...

Arrivé libre en août dernier après son départ de Cagliari, Keita Baldé n’a disputé que 38 minutes avec le Spartak cette saison. La faute à une suspension pour "violation d’un contrôle antidopage", qui a notamment incité Aliou Cissé à ne pas le sélectionner pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal.