Séisme en Turquie: Christian Atsu n'a toujours pas été retrouvé, neuf jours après le drame

Christian Atsu est toujours introuvable, neuf jours après le séisme dévastateur en Turquie. La chambre du Ghanéen aurait été localisée et des personnes seraient toujours en vie dans ce secteur.

Neuf jours d'angoisse. Cela fait neuf jours que Christian Atsu, international ghanéen passé par Chelsea et Newcastle, demeure introuvable. Un temps annoncé retrouvé sain et sauf, cette information, notamment avancée par l'ambassadrice du Ghana en Turquie, avait été démentie par son entraîneur et son agent. Le tremblement de terre ayant touché la Turquie et la Syrie a déjà fait plus de 35 000 morts.

Plus de moyens demandés et de l'aide de la part du club

Le temps passe et l'espoir de retrouver le joueur d'Hatayspor en vie diminue. C'est pourquoi sa famille, par le biais de son agent, a demandé des moyens supplémentaires pour retrouver l'homme de 31 ans. Son club est accusé par l'entourage du joueur de ne pas en faire assez pour le retrouver.

"Il est regrettable que le club (Hatayspor) ne soit pas sur le terrain avec nous [...]. Leur position, leur influence et leur connaissance du terrain seraient extrêmement utiles. Nous implorons le président du club et maire de Hatay, Lütfü Sava, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité."

Face à la lente avancée des secours, Gaynor Fascione (agent du joueur) a notamment évoqué la nécessité d'avoir un traducteur sur le terrain.

La chambre du joueur localisée, des signes de vie recensés

S'il n'est toujours pas certain de retrouver Christian Atsu vivant, quelques signes laissent toujours espérer un dénouement heureux. "Nous avons pu localiser l'emplacement exact de la chambre d'Atsu, et nous avons trouvé deux paires de ses chaussures."

"Nous avons reçu la confirmation que l'imagerie thermique montrait des signes de vies jusqu'à cinq personnes, cependant, la vraie confirmation de la vie se fait par la vue, l'odorat et le son", a conclu Fascione.