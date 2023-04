"Tu ne peux pas dire ça, tu viens d'Afrique": la remarque raciste de l'un de ses coéquipiers à Basaksehir à Demba Ba

Passé notamment par Chelsea et Newcastle, l'ancien attaquant sénégalais Demba Ba a raconté ce mercredi dans Rothen s'enflamme avoir été victime de racisme de la part d'un coéquipier lorsqu'il évoluait à Basaksehir.

C’est une anecdote terrible. Qui rappelle à quel point le racisme reste bien présent dans le monde du football. Invité de l’émission Rothen s’enflamme mercredi sur RMC, Demba Ba a partagé un triste souvenir personnel.

"Un jour, on était en Autriche avec Basaksehir et la nourriture n'était pas terrible à l'hôtel. Je dis : 'Oh purée, je n'ai pas envie d'y retourner, c'est meilleur en Turquie.' Un joueur me regarde et me dit : 'Tu ne peux pas dire ça, tu viens d'Afrique.' Je l’ai regardé et j’ai réfléchi à ce que j’allais faire pendant cinq secondes. Un ami à moi était à côté et m’a dit de me calmer. J’ai tourné la tête et je suis parti", a raconté l’ancien attaquant sénégalais, passé par Istanbul Basaksehir entre 2019 et 2021.

Au cours de cette émission, Demba Ba a également réagi à l’affaire Galtier. Dans un mail consulté et authentifié par l’After Foot, Julien Fournier a émis de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration à Nice. L’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

"Le mail a été vérifié, mais est-ce que le contenu du mail a été vérifié ? Est-ce que ça m’a choqué ? Non. Je peux te dire que quand tu es noir et musulman… Mais ça m’a étonné", a commenté l’ex-joueur de Chelsea et Newcastle. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de l’OGC Nice se sont exprimés sur l’affaire Galtier devant les salariés du club, mardi. Ils ont confirmé la véracité du mail adressé en 2022 par Julien Fournier à la direction d’Ineos.