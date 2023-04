Nice: les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier dans un mail envoyé à sa direction

Dans un mail consulté et authentifié par l’After Foot, Julien Fournier a émis de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration à Nice. L’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

Plusieurs mois après la sortie largement commentée de Julien Fournier sur RMC, l’After Foot est en mesure de faire de nouvelles révélations sur ce dossier. En septembre dernier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice déclarait qu'il ne pouvait pas révéler les raisons de sa discorde avec Christophe Galtier, précisant qu'il s'agissait de "choses graves" à ses yeux. Des informations de l’After Foot sur un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, permettent de comprendre où le dirigeant voulait en venir.

"Ces derniers temps, il ressort un peu qu’il y a peut-être des choses (sur Galtier), a indiqué Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC ce mardi. Samedi, après le match (Nice-PSG) j’ai reçu le document qui ne m’a pas été envoyé par Julien Fournier. Il n’y a pas d’en-tête sur les mails. Je me dis qu’on se prend une semaine pour vérifier. Entre-temps, Romain Molina a balancé le mail qu’on a depuis trois jours. J’ai accéléré la procédure. Oui, le mail a vraiment été écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Ce mail est très long et très lourd."

Voici une partie de ce mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford (extrait): "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Fournier dans son mail: "Aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau"

Et Julien Fournier de poursuivre dans son mail: "Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau."

"C’est parole contre parole, c’est Fournier contre Galtier", précise Daniel Riolo sur RMC. Sollicité par l’After Foot, le PSG n’a pas répondu.

"Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe, avait lancé Julien Fournier dans l’After Foot en septembre dernier. C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe."

"Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé, lui avait répondu Christophe Galtier quelques jours plus tard en conférence de presse. Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu’on crée automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire."