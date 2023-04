Demba Ba: "Faire le ramadan et jouer au foot, c’est dur mais pas impossible"

Désormais à la retraite, l'ancien attaquant sénégalais, Demba Ba, était l'invité de l'émission "Rothen s'enflamme" ce mercredi sur RMC. Il a notamment réagi aux nombreuses polémiques sur la pratique du ramadan dans le football, lui qui l'a pratiqué tout au long de sa carrière.

Comment concilier pratique d'un sport de haut niveau et période de jeûne liée au ramadan ? Et les deux sont-elles compatibles ? Oui, assure Demba Ba. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, l’ancien attaquant international sénégalais, passé notamment par Newcastle et Chelsea, a apporté son éclairage sur le sujet.

"Au début de ma carrière, j’ai connu Ralf Rangnick (à Hoffenheim), qui m’a demandé si j’allais jeûner et qui a un peu essayé de m’inciter à ne pas jeûner, mais dans le respect. Je lui ai expliqué que le ramadan, ce n’est pas un comportement, mais ça fait partie de mon identité. Il a compris. Est-ce que ça a été déjà été une entrave au moment de signer dans un club ? Jamais. Tu sais, quand tu marques des buts (rires)..."

En France, l'interdiction d'interrompre les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne a fait naître une polémique ces dernières semaines. Comme la décision d’Antoine Kombouaré d’écarter pour les rencontres à domicile du FC Nantes le défenseur algérien Jaouen Hadjam en raison du refus de ce dernier de rompre son jeûne les jours de matchs.

"La décision de Kombouaré ? Je trouve ça injuste"

"Si tu viens me voir et que tu me demandes comment je me définis en premier lieu, je ne vais pas dire que je suis Sénégalais ni que je suis un footballeur. Moi identitairement je me reconnais comme un musulman, et pas comme un radicaliste. Ma foi passe avant. Maintenant, faire le ramadan et jouer au foot, c’est dur. A 19h, quand tu es dans le vestiaire et que les autres sont en train de s’hydrater, c’est dur. Mais comme l’a dit Samir Nasri, quand tu es porté par ta foi… Oui, le ramadan, c’est dur en tant que footballeur. Mais ce n’est pas impossible", a développé Demba Ba sur RMC.

"Moi personnellement j’ai fait 17 ans de football à haut niveau, et pendant ces 17 années je jeûnais, même en jour de match. C’était difficile dans le championnat anglais quand on jouait à 13h. La décision de Kombouaré vis-à-vis d’Hadjam ? Je trouve ça injuste. La seule sélection qui devrait être faite, c’est sur les performances du joueur. Si tu es bon, tu joues, si tu n’es pas bon, tu ne joues pas", a insisté Demba Ba.

Hadjam, qui peut rompre le jeûne du ramadan en déplacement, a fait son retour dans le groupe nantais dimanche, et il était même titulaire lors de la défaite à Auxerre (2-1).