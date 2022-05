Turquie: en grande forme, Balotelli claque un quintuplé avec un superbe coup du foulard

Loin des projecteurs, Mario Balotelli poursuit sa carrière à l’Adana Demirspor, un club avec lequel il s’est offert un quintuplé ce dimanche. En prime, un dernier but en coup du foulard après une série de passements de jambes.

Mario Balotelli sort de l’anonymat à l’heure de boucler sa première saison avec l’Adana Demirspor, modeste 9e de Superlig turque. L’avant-centre italien a profité de la dernière journée de la saison pour s’offrir un quintuplé lors de la victoire humiliante de son équipe contre Götzepe (7-0). Son tout premier en carrière, à 31 ans.

Succession de crochets, coup du foulard: un chef d'oeuvre pour conclure sa partition XXL

Parmi ces cinq réalisations, la dernière a été particulièrement appréciée puisqu’elle a déjà visionné plus de 6 millions de fois, trois heures après sa publication sur les réseaux sociaux. Et pour cause: l’international italien réalise une série de passements de jambes avant d’éliminer son vis-à-vis d’un crochet du gauche et de conclure du droit, en coup du foulard. Comme pour montrer que loin des très grands championnats, il conserve de beaux restes et un talent indéniable, sans oublier un grain de folie qui fait toujours sa singularité.

Il n'avait jamais fait mieux qu'un triplé

Il s’agit tout simplement du premier quintuplé dans le championnat turc depuis onze ans et l’œuvre d’Alex de Souza avec Fenerbahce. Concernant Mario Balotelli, il boucle son exercice 2021-2022 avec 18 buts en championnat dont il termine deuxième meilleur buteur, et enchaîne enfin une saison pleine. Son dernier triplé remontait à 2010 avec Manchester City et n’avait jamais marqué plus de trois buts en un match. Mieux vaut tard que jamais…