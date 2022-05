Premier League: Manchester City décroche le titre devant Liverpool au terme d’un scénario de folie

Manchester City a remporté ce dimanche son 8e de titre de champion en battant Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League (3-2). Menés 2-0, les joueurs de Pep Guardiola ont réalisé un come-back tonitruant en fin de match pour coiffer Liverpool au finish. Renversant!

Cinq minutes pour écrire une page de légende. Manchester City a décroché le titre de champion d’Angleterre, ce dimanche, au terme d’un scénario complètement fou. Longtemps fébriles et maladroits sur leur pelouse, les joueurs de Pep Guardiola ont réussi un retour tonitruant face à Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League (3-2). Après avoir été menés 2-0 sur des buts de Matty Cash (37e) et Philippe Coutinho (69e), les Skyblues ont fait exploser leurs adversaires en fin de match. Dans un finish hallucinant qui leur a permis de prendre le meilleur sur Liverpool, vainqueur de Wolverhampton à Anfield (3-1).

Gündogan héros de la nation

Ilkay Gündogan, entré en seconde période, a joué les détonateurs en claquant un doublé express. Rodri a complété le festival d’une frappe millimétrée. Trois buts, inscrits entre la 76e et la 81e, qui ont permis à City de l’emporter in-extremis. De quoi ravir les fans de City, qui ont envahi la pelouse au coup de sifflet final, dans un joyeux désordre. Les joueurs ont rapidement quitté le terrain, escortés par le service de sécurité. Assailli par les supporters, Kevin De Bruyne a eu un mal à fou à regagner les vestiaires, sourire aux lèvres et poings rageurs. Très ému, Pep Guardiola a fondu en larmes dans les bras de son staff.

Au terme d’une saison intense et incertaine, City s’offre le huitième titre de son histoire. Le quatrième en cinq ans. De quoi confirmer sa suprématie sur le football britannique. Pour Liverpool, l’issue est particulièrement cruelle. Devant un stade en fusion, les hommes de Jürgen Klopp ont pris le meilleur sur les Wolves grâce à Sadio Mané, Mohamed Salah et Abdrew Robertson. Mais la remontada de Manchester a éteint leurs espoirs de soulever un 20e titre national. Les Reds tenteront maintenant de se consoler face au Real Madrid, samedi au Stade de France, en finale de la Ligue des champions.

Tottenham jouera la prochaine C1

Derrière City et Liverpool, Chelsea a conforté sa troisième place en battant Watford (2-1). Et c’est Tottenham qui a décroché le dernier billet qualificatif pour la C1. Les Spurs se sont baladés sur le terrain de Norwich, avec des doublés de Dejan Kulusevski et Heung-min Son (0-5). Un résultat qui a permis aux joueurs d’Antonio Conte de terminer devant Arsenal, large vainqueur d’Everton (5-1).

En bas de tableau, Leeds a décroché son maintien dans l’élite en allant s’imposer dans l’antre de Brenford, grâce à un but de Raphinha dans le temps additionnel (1-2). Officiellement relégués, Watford et Norwich évolueront à l’échelon inférieur la saison prochaine. En Championship.