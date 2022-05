Turquie: le coup franc magnifique de Balotelli face à Galatasaray

Mario Balotelli a inscrit un coup franc magnifique lors de la défaite de son équipe, Adana Demirspor, sur le terrain de Galatasaray (3-2), lundi. Bafé Gomis s’est, lui, offert un doublé.

C’était un match sans gros enjeu mais Mario Balotelli (31 ans) en a profité pour améliorer ses statistiques. Et de belle manière. L’attaquant italien a inscrit un coup franc magnifique lors de la défaite de son équipe, Adana Demirspor, sur le terrain de Galatasaray (3-2), lundi lors de la 37e journée de Süper Lig. Excentré sur la gauche, l’Italien a d’abord feinté une première course d’élan avant de s’élancer enfin et d’envoyer le ballon dans la lucarne droite du gardien adverse (67e).

Il a permis aux siens de réduire l’écart à 3-2, sans parvenir à égaliser par la suite. Arrivé l’été dernier dans le club turc après la fin de son aventure à Monza, "Super Mario" a inscrit 13 buts en 30 matchs de championnat mais restait sur un mois de disette. Il a notamment purgé une suspension de deux matchs pour une grossière faute à Kasimpasa en avril. Son équipe signe une saison honorable mais reste sur cinq défaites de rang qui la situent à la neuvième place du championnat.

Un doublé pour Gomis, en feu depuis son retour

Un autre ancien joueur de Ligue 1 a brillé lors de cette rencontre: Bafé Gomis, auteur d’un doublé. L’international français de 36 ans brille depuis son retour au club en février en provenance du club saoudien d’Al-Hilal. Il a inscrit neuf buts en treize matchs avec le club stambouliote qui vit une saison galère, dans le ventre mou du championnat (11e).

Galatasaray, éliminé en 8e de finale de la Ligue Europa par le FC Barcelone, ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Trabzonspor a décroché le titre de champion, 38 ans après son dernier. Ce qui a donné des scènes de joie complètement dingues dans les rues de la ville.