Turquie: les célébrations dingues après le titre de Trabzonspor

Après un match nul (2-2) samedi face à Antalyaspor, Trabzonspor a décroché le titre de champion de Turquie, le septième de son histoire après 38 ans d'attente. Les supporters du club de la mer Noire ont grandement célébré ce titre tout le week-end, pour des images impressionnantes.

38 ans après son dernier sacre, Trabzonspor a remporté le championnat de Turquie ce samedi, pour la septième fois de son histoire. C'est peu dire que tous les supporters attendaient ça avec impatience, eux qui ont grandement célébré ce nouveau trophée dans les rues de Trabzon, localité du nord-est du pays.

Après douze années de domination des équipes stambouliotes sur la Süper Lig, Trabzonspor a mis fin au suspense à l'issue d'un match nul (2-2) face à Antalyaspor, devant son public bouillant. Le suspense était mince: portés par toute une ville, nostalgique des six titres de champion décrochés par leur club entre 1976 et 1984, les joueurs de la mer Noire ont confisqué la première place du classement dès la mi-octobre, tenant depuis leurs dauphins à bonne distance.

Commencée dans le stade, la fête s'est poursuivie ensuite en ville. De nouvelles célébrations ont eu lieu ce dimanche soir, où des milliers de supporters se sont encore réunis au rythme de la musique, pour des images impressionnantes relayées sur les réseaux sociaux.

Malgré une série de quatre matchs sans victoire fin mars-début avril, au moment où le deuxième Fenerbahçe enchaînait les victoires, les supporters n'ont jamais douté du dénouement. A Istanbul, où vit une importante communauté originaire de Trabzon, les drapeaux bleu et grenat - les couleurs du club - avaient commencé à fleurir ces dernières semaines dans différents quartiers de la ville, à mesure que le titre se rapprochait.

Marek Hamsik a retrouvé la même ferveur qu'à Naples

A Trabzon, des affiches appelant les habitants à ne pas se laisser aller à des tirs de joie à l'arme à feu au soir du sacre ont été accrochées à différents endroits. L'équipe, parfois surnommée "la tempête de la mer Noire", a pu s'appuyer tout au long de la saison sur son impérial gardien et capitaine Ugurcan Cakir, pur produit du club, et sur l'expérimenté milieu de terrain slovaque Marek Hamsik, arrivé l'été dernier et qui dit avoir retrouvé à Trabzon la même ferveur qu'à Naples. Trabzonspor a également réalisé un gros coup lors du mercato d'hiver en s'offrant les services du Bosnien Edin Visca, ex-star du Basaksehir Istanbul, auteur de 5 buts lors de ses 7 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs.



Invaincus à domicile en championnat depuis seize mois, les hommes d'Abdullah Avci, qui ont eu l'avantage à l'automne de ne pas évoluer en coupe d'Europe, contrairement aux rivaux stambouliotes, n'ont depuis la 1ère journée concédé que deux défaites à l'extérieur. Sur la deuxième partie de saison, ils ont toutefois été moins percutants, frôlant parfois la nonchalance. La meilleure défense du championnat a ainsi concédé davantage de buts et laissé filer des points.



Trabzonspor, qui fut en 1976 la première équipe non stambouliote à remporter le championnat turc, jusqu'alors chasse gardée de Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, retrouvera en septembre la Ligue des champions, onze ans après son unique participation aux phases de poules. Le club de la mer Noire espère conserver d'ici-là la plupart de ses joueurs-clés.